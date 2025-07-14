Sanremo Giovani addio? Cosa succederà a partire dal 2026

Nei giorni scorsi si è tenuto l’evento Rai dedicato alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv. Diverse le novità, e molte le conferme. Non sono mancate poi le polemiche animate dalla soppressione di alcuni format e dalla ridimensione di alcuni programmi di informazione come Report, a cui sono state sottratte ben 4 puntate. Una scelta che ha allertato l’attenzione dei media e che colpisce un programma di informazione che ha un vasto seguito di pubblico.

Al centro della scena è finito anche il prossimo Festival di Sanremo, alla cui guida ci sarà Carlo Conti. Il conduttore toscano è anche direttore artistico della kermesse e mira a replicare il successo dell’ultima edizione. Insieme ai vertici della Direzione Intrattenimento Prime Time Conti ha approvato alcuni cambiamenti legati alla kermesse canora, certo che le novità non possano far altro che portare positività alla manifestazione canora. L’attenzione dei media è stata rivolta soprattutto a Sanremo Giovani, che rispetto agli anni precedenti subirà alcune modifiche.

In primis in molti si chiedono se all’Ariston ci saranno ancora le Nuove Proposte com’è successo lo scorso anno, categoria vinta da Settembre o se i neo talenti gareggeranno insieme a big. Di rilevanza anche le modalità in cui i giovani artisti avranno accesso all’Ariston. Sia conti che la dirigenza Rai hanno reso note alcune novità in merito a Sanremo Giovani, manifestazione che a quanto pare sarà rivoluzionata. La nota stampa della rete di stato appare chiara, anche se non del tutto definita: ecco cos’è stato deciso e come verranno fatto le selezioni dei giovani artisti.

Festival Giovani, nuova versione di Sanremo Giovani: come cambia

“Condotto da Carlo Conti, in onda a dicembre su Rai 1. I campioni del Festival di domani nascono dalle selezioni Giovani di oggi. La Direzione Intrattenimento Prime Time e il direttore artistico Carlo Conti anche quest’anno daranno vita a un percorso di selezione dei nuovi talenti, che partendo da FESTIVAL GIOVANI, con una Commissione Musicale appositamente costituita, valuterà le nuove promesse che approderanno sul palco del Festival. “

Queste le dichiarazioni della Rai, che rivela anche che alla fine della serata evento saranno rivelati i nomi di chi accederà alla kermesse ligure. Apparentemente Sanremo Giovani è cambiato solo nel nome, scelta fatta solo per rinfrescare il brand. Ad oggi non sono noti i termini e le modalità di selezione per accedere all’Area Sanremo ma presto la rete di stato condividerà il regolamento per partecipare e avere così l’occasione di esibirsi in prima serata e accedere all’evento musicale più in vista della tv.

Sanremo 2026, confermate le Nuove Proposte? La risposta di Conti e la dirigenza Rai

Le Nuove Proposte saranno presenti a Sanremo 2026? Carlo Conti, supportato dalla dirigenza Rai, sembra orientato a dedicare una sezione apposta ai giovani talenti. Ad oggi tuttavia non ha ufficializzato la sua scelta. Il conduttore di Tale e quale show secondo diverse indiscrezioni avrebbe le idee chiare in merito: è convinto che i giovani talenti, futuri protagonisti della musica italiana e non solo, meritano una gara a parte anche perché in questo modo non rischiano di essere messi in ombra dagli altri big.

Intanto le polemiche tra il comune di Sanremo e la Rai non sembrano placarsi, le tensioni tra i due potrebbero portare l’emittente a scegliere, dal 2027, un’altra location per il Festival. Il retroscena è stato trattato da diversi organi di stampa accreditati, ma per ora non ci sono notizie ufficiali.