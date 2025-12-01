Sanremo Giovani 2025, chi è Deddé: età, dove vive, studi, vita privata, Instagram. Tutto su di lui

Curiosità sulla vita privata e la carriera dell’artista Deddè, uno dei cantanti più attesi del prossimo Sanremo Giovani.

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione di Sanremo Giovani 2025 figura Gabriele Giuseppe Mazza, noto artisticamente come Deddè.

Il giovane artista partenopeo si è distinto con il singolo “Ddoje criature”, un brano che rappresenta un viaggio emozionale nei ricordi dell’infanzia e che ha conquistato la giuria selezionando così uno dei 24 partecipanti che ambiscono a entrare come Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026.

Vita, studi e percorso artistico di Deddè: un talento napoletano in ascesa

Pubblicato sotto l’etichetta Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, “Ddoje criature” trae origine da un’espressione dialettale napoletana che significa “due bambini”. Il testo racconta la complicità di un’amicizia autentica, nata tra giochi di strada, richiami dalle finestre e le prime corse spensierate nel quartiere. Con la collaborazione degli autori Emmanuel Di Donna e Davide De Blasio, il brano si configura come una fotografia emotiva, costruita su immagini semplici ma cariche di significato: serate trascorse a cantare insieme, confidenze scambiate e la forza di un legame che resiste al tempo e alle trasformazioni della vita.

Dal punto di vista sonoro, “Ddoje criature” rappresenta un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Il sound urban-pop tipico di Deddè si intreccia con le radici napoletane, proponendo un approccio intimo e autentico che mette in risalto il talento dell’artista come una delle voci più sincere e originali della nuova generazione musicale italiana. Il brano incarna la capacità di trasformare la memoria in narrazione, offrendo un’esperienza emotiva genuina e coinvolgente.

Gabriele Mazza, 24 anni, vive a Napoli, città che ha profondamente influenzato la sua formazione artistica e personale. Deddé ha sviluppato sin da piccolo una forte passione per la musica. Originariamente batterista, ha ampliato le sue competenze studiando pianoforte e chitarra, strumenti che oggi utilizza per creare un sound autentico e suonato, lontano dalla perfezione artificiale. Questa formazione multidisciplinare gli permette di portare sul palco una performance ricca di sfumature e sensibilità.

Nonostante la giovane età, Deddè vanta una certa esperienza televisiva e artistica, che gli ha permesso di affrontare con maturità il palco di Sanremo Giovani. Nel corso di un’intervista, l’artista ha raccontato di aver vissuto con emozione e consapevolezza l’audizione dello scorso 23 ottobre in via Asiago, momento in cui ha cantato “Ddoje criature” davanti a una giuria d’eccezione. “È un brano molto personale – ha spiegato – e cantarlo davanti a una platea così importante è stato emozionante ma anche rassicurante, perché sentivo la forza del pezzo”.

Deddè ha voluto costruire il suo brano partendo da un approccio analogico e spontaneo. “Il pezzo è nato in sala prove – ha raccontato – durante una jam session con il mio migliore amico e coautore. Inizialmente aveva un’impronta quasi country, ma poi abbiamo deciso di orientarlo verso un pop più moderno, mantenendo però quell’anima suonata e autentica che mi rappresenta”.

Il legame con la tradizione musicale napoletana è molto forte. Deddè si ispira a icone del cantautorato partenopeo come Pino Daniele e Napoli Centrale, ma al contempo guarda con interesse alla nuova scena italiana, richiamando artisti come Tropico e Calcutta, noti per il loro approccio genuino e suonato. “La musica mi ha insegnato che non serve essere perfetti, ma veri – ha spiegato – e questa è la lezione più importante che ho ricevuto dalla mia esperienza artistica”.

Deddè ha dichiarato di vivere con grande entusiasmo e anche un pizzico di ansia l’attesa per il debutto televisivo a Sanremo Giovani, un sogno che coltiva fin da bambino. Ha sempre seguito il Festival di Sanremo con passione, partecipando anche a eventi collaterali come Casa Sanremo, e oggi si prepara a portare la sua musica su quel palco prestigioso. Tra i concorrenti, ha apprezzato particolarmente brani come “Bascio piccolino” di Renato D’Amico, “Scusa mamma” di Seltsam, e “Spiagge” di Senza_Cri, mostrando un interesse sincero per il panorama emergente.

Per l’artista, il passaggio a Sanremo Giovani non rappresenta solo una competizione, ma un’opportunità per farsi conoscere e trasmettere la propria visione musicale al grande pubblico. “La vera vittoria – ha spiegato – è che il mio messaggio venga riconosciuto e apprezzato. Voglio ampliare il mio bagaglio personale e professionale, perché questa esperienza resterà indelebile per tutta la vita”.