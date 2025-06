Sanremo, arrivano le parole di Carlo Conti: la rivelazione del conduttore Rai

C’è fermento attorno al Festival di Sanremo, e non potrebbe essere altrimenti. Dopo settimane di incertezza, dubbi e voci di corridoio, è arrivata la conferma tanto attesa: la kermesse canora più amata dagli italiani resterà saldamente nelle mani della Rai. Una notizia che non solo rassicura il pubblico, ma permette anche a Carlo Conti, volto storico e amatissimo del servizio pubblico, nonché conduttore e direttore artistico dell’edizione 2025 (che ha ripreso le redini dopo una pausa, durante la quale Amadeus ne è stato il re per 4 anni), ritorna a pieno ritmo ai preparativi per la prossima edizione.

La notizia del mantenimento del Festival all’interno della rete pubblica ha placato gli animi a Viale Mazzini, dove nei mesi scorsi si erano fatte strada ipotesi di un cambio di rotta clamoroso. Sulla celebre kermesse musicale si è intensificato l’interesse di grandi competitor, ma tutto è rientrato. Almeno per adesso. Nessuna offerta concreta, nessun colpo di scena: la Rai resta l’unico e indiscusso palcoscenico per l’evento più seguito del panorama musicale italiano.

E mentre il Festival 2026 si delinea sempre più chiaramente all’orizzonte, il pubblico resta in attesa di scoprire chi affiancherà Conti nella nuova avventura. Pare che il conduttore abbia già scelto la sua spalla femminile, ma i dettagli restano, per ora, blindati.

Preparativi ufficialmente partiti

Quel che è certo è che il lavoro è iniziato, e a confermarlo è stato lo stesso Carlo Conti, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, segnando ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia per la nuova edizione.“Il Festival è il Festival e sarà come sempre una grande festa della musica italiana. È prestissimo, anche se già qualcuno mi ha mandato qualche brano. Sarà un lungo percorso, come sempre entusiasmante e difficile, perché la cosa di cui sento grande responsabilità è quella di scegliere belle canzoni. Quest’anno mi pare sia stato molto fortunato e le canzoni siano state belle, sono sicuro che anche il prossimo anno verrò messo molto in difficoltà”.

Le parole del conduttore toscano lasciano intuire l’entusiasmo e al tempo stesso il senso di responsabilità che da sempre lo contraddistingue quando si tratta di Sanremo. Conti sottolinea l’importanza del Festival, non solo come spettacolo televisivo, ma come vetrina musicale che può lanciare carriere o consacrare artisti già affermati.

In attesa di scoprire se queste previsioni prenderanno forma, una cosa è chiara: Carlo Conti è già al timone, saldo e operativo. Il Festival 2026 è ufficialmente partito, e anche se manca ancora molto alla serata d’apertura, i riflettori iniziano a riaccendersi. E se è vero che “il Festival è il Festival”, come ama dire Conti, allora l’Italia può dormire sonni tranquilli: anche il prossimo anno, la musica sarà di Sanremo.