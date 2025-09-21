Sanremo, addio al teatro Ariston? La nuova indiscrezione cambia tutto

Il futuro del Festival di Sanremo è in bilico: l’Ariston potrebbe non essere più la sede storica dal 2027. Tra ipotesi di trasferimento e battaglie legali, la tradizione rischia di cambiare volto.

Il Festival di Sanremo sta attraversando un momento piuttosto agitato a causa di grossi cambiamenti all’orizzonte che potrebbero mettere un punto definitivo all’identità che da quasi 50 anni lo ha sempre accompagnato. Dal 1977 infatti la kermesse musicale è fortemente legata al Teatro Ariston, palcoscenico che ha visto tutte le edizioni da quell’anno esatto, simbolo fino a poco tempo fa, indiscusso, in Via Matteotti.

Eppure, secondo una nuova indiscrezione, quel legame che sembrava indissolubile potrebbe essere in bilico nei prossimi anni. Se per tutta l’estate i giornali hanno addirittura messo in dubbio la città di Sanremo come sede del Festival, in queste ultime ore un post su X di Cinguetterai, ha riacceso il dibattito:

“Nasce un Osservatorio permanente tra Rai e Comune di Sanremo che, oltre a monitorare l’attuazione della Convenzione, studierà la possibilità di un trasferimento del Festival in un’altra sede del Comune. Da tempo ci si lamenta dell’inadeguatezza del Teatro Ariston.”

Non si tratta solo di un teatro

Il post mette in chiaro la necessità di monitorare l’attuazione della convenzione che lega la città al Festival. Ma tra le righe del comunicato emerge un dettaglio forte: la possibilità di valutare un trasferimento della manifestazione in un’altra sede.

Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe una svolta storica. Perché non si tratterebbe solo di un cambio logistico, ma di una vera e propria rivoluzione simbolica. Sanremo e l’Ariston non sono soltanto luoghi fisici: per milioni di spettatori, in Italia e all’estero, incarnano la memoria collettiva di decenni di musica, spettacolo e televisione.

La discussione sulla tenuta dell’Ariston però non è nuova. Da anni si parla delle difficoltà strutturali del teatro, ritenuto ormai inadeguato rispetto alla portata mediatica del Festival, che attira numeri record sia sul fronte televisivo che turistico. A pesare, però, non sono solo questioni tecniche: i rapporti tra Rai e Comune di Sanremo si sono fatti più complessi, in particolare dopo una serie di sentenze che hanno imposto procedure pubbliche per l’organizzazione dell’evento.

Il Comune chiede più risorse e una parte degli introiti pubblicitari generati dalla manifestazione, mentre la Rai punta a mantenere un controllo forte sulla gestione. Da qui la possibilità, ancora tutta da valutare, di aprire a un “Sanremo itinerante”, che dal 2027 potrebbe spostarsi lungo altre prestigiose località costiere come la Versilia, la Costiera Amalfitana o Senigallia.

Mentre si discute di scenari futuri, il Teatro Ariston si trova al centro anche di un’importante battaglia legale. Nei mesi scorsi, infatti, una controversia ha coinvolto la società che ne detiene il marchio e una radio locale che aveva adottato il nome “Radio Ariston”. La vicenda è arrivata in Tribunale, dove i giudici hanno dato ragione alla proprietà del teatro, imponendo lo stop immediato all’uso improprio della denominazione.

L’ordinanza, oltre a sancire una vittoria legale, ribadisce il peso simbolico dell’Ariston come marchio culturale di valore nazionale. Non si parla soltanto di Festival: il teatro, negli anni, ha ospitato spettacoli di ogni genere, dal cinema agli eventi sportivi, fino a diventare un punto di riferimento imprescindibile per la città di Sanremo.

La prospettiva di un Festival lontano dall’Ariston divide l’opinione pubblica. Da un lato, i nostalgici difendono il valore della tradizione, convinti che spostare la manifestazione significhi snaturarla. Dall’altro, c’è chi intravede l’opportunità di reinventare la rassegna, rendendola ancora più appetibile a livello turistico e internazionale.