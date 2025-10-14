“Sanremo ’95 fu un incubo”: Max Pezzali rilegge “Senza averti qui” 30 anni dopo

Dal flop dell’Ariston alla catarsi di Imola: il cantautore racconta sui social come quella ferita sia diventata pace e repertorio e si prepara all’ennesimo bagno di folla della prossima estate

Il ricordo trapela tra i vari post con i quali Max Pezzali mantiene i contatti con il suo pubblico. E forte di un repertorio ormai gigantesco, il cantante che ha fondato gli 883 per poi imporsi personalmente può permettersi qualche ricordo e qualche aneddoto.

Max Pezzali, la prima volta a Sanremo

Siamo a trent’anni fa, Sanremo 1995. Sul palco, c’è Max Pezzali ma non c’è già più Repetto che ha deciso di seguire altri progetti, soprattutto cinematografici, in un lunghissimo viaggio negli USA che lo tratterrà oltre Atlantico molto più a lungo del previsto. Paradossalmente Repetto e Pezzali un brano lo portano. Ma non è il loro: è quello di Fiorello, Finalmente Tu, che alla vigilia viene considerato da tutti il vincitore in partenza del Festival.

Pezzali, che ancora si presenta come 883, porta sul palco dell’Ariston “Senza averti qui” firmata con Marco Guarnerio e Pier Paolo Peroni.

Pezzali, Senza Averti Qui

Teso come una corda di violino Pezzali canta un brano discreto, ma non convince: chi era presente a quella edizione lo ricorda quasi a disagio anche negli incontri promozionali con la stampa. Il brano piace ma solo fino a un certo punto. Sarà Giorgia a vincere con pieno merito con Come saprei, davanti a Giovanni Morandi e Barbara Cola (In amore), e Spagna (Gente Come Noi).

Fiorello arriva quinto mentre il brano di Max chiude ottavo. Oggi il cantautore ci torna sopra con franchezza: “Fu un incubo… non mi sentivo a mio agio. E per dirla tutta fu un autentico flop che ha lasciato strascichi pesanti…”

Di quella edizione paradossalmente si ricordano Voglio andare a vivere in campagna, stralunato pezzo di Toto Cutugno che si piazzerà solo 17esimo e soprattutto Destinazione Paradiso, che nemmeno si piazza sul podio delle nuove proposte, solo sesto nella classifica vinta dai Neri Per Caso (Le ragazze)

Pace Fatta

Eppure… eppure il 1995 proseguirà in modo trionfale. Con un album di enorme successo, la vittoria del Festivalbar e singoli come Tieni il Tempo e Una Canzone d’Amore che rilanciarono definitivamente Pezzali nelle classifiche e nelle compilation di una intera generazione.

Ci vorrà del tempo a Max Pezzali per fare pace con quella canzone che a luglio, un po’ a sorpresa, ha fattto capolino nella sua scaletta dell’Autodromo di Imola: “Ci sono voluti tantissimi anni ma volevo capire quale potesse essere la reazione del pubblico. Io con il tempo ci ho anche fatto pace con quella canzone, ma se penso che fu il primo singolo di un album di enorme successo come “La donna, il sogno & il grande incubo” c’è davvero da pensare”.

Il tempo passa e guarisce anche gli insuccessi, che tanto insuccessi a giudicare dai messaggi di affetto dei fan forse non sono: “Diciamo che l’incubo c’era… A Sanremo non ero a mio agio e non è che poi le cose sotto questo aspetto sarebbero cambiate. Ma la canzone è stata accolta bene, e penso la faremo ancora”.

Il tour di Max Pezzali

Intanto La Donna, il Sogno e il Grande Incubo proprio in questi giorni festeggia i suoi 30 anni. Per l’occasione a fine mese sarà pubblicata una riedizione del vinile con un box celebrativo.

La prossima estate Max Pezzali tornerà negli Stadi per il terzo anno consecutivo dopo il tour 2024 (tre date a San Siro), le residence di Forum di Milano e PalaEur e la data di Imola del 12 luglio scorso: 85mila persone. Il tour negli stadi ripartirà a giugno, qualche data è già sold out, e altre sono vicinissime a completare gli spazi a disposizione.

07 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro – Stadio Guido Teghil

13 giugno 2026 – Torino – Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Torino – Allianz Stadium

19 giugno 2026 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

23 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico

24 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico

27 giugno 2026 – Bologna – Stadio Dall’Ara

28 giugno 2026 – Bologna – Stadio Dall’Ara

01 luglio 2026 – Messina – Stadio Franco Scoglio

02 luglio 2026 – Messina – Stadio Franco Scoglio

05 luglio 2026 – Bari – Stadio San Nicola

08 luglio 2026 – Padova – Stadio Euganeo

09 luglio 2026 – Padova – Stadio Euganeo

11 luglio 2026 – Milano – Stadio San Siro