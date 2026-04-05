Sanremo 2027 si prospetta essere una edizione veramente molto attesa, anche se ci sono ancora molti dubbi sulla potenzale co-conduttrice.La cantante Giorgia, reduce dal suo tour nei palasport che l’ha vista in giro per l’Italia per quasi due anni, e dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano La cura per me, è tornata al centro

Sanremo 2027, spunta già la papabile co-conduttrice al fianco di Stefano De Martino (e non è Elettra Lamborghini)

Sanremo 2027 si prospetta essere una edizione veramente molto attesa, anche se ci sono ancora molti dubbi sulla potenzale co-conduttrice.

La cantante Giorgia, reduce dal suo tour nei palasport che l’ha vista in giro per l’Italia per quasi due anni, e dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano La cura per me, è tornata al centro della scena musicale. In un’intervista recente rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Giorgia ha rivelato alcuni dettagli inediti riguardo al suo futuro musicale, parlando del prossimo tour estivo, ma anche di una possibile partecipazione a Sanremo 2027 e di un incontro con Stefano De Martino. Ecco cosa ha dichiarato la cantante.

Giorgia a Sanremo 2027: la sua risposta sincera

Durante l’intervista, non è mancata la domanda sulla possibilità di un ritorno al Festival di Sanremo nel 2027. La risposta di Giorgia è stata netta e sincera: “A posto così”. La cantante ha chiarito che, al momento, non sente il bisogno di tornare in gara all’Ariston, almeno per il prossimo anno. Tuttavia, Giorgia ha lasciato uno spiraglio aperto per un eventuale ritorno in altre vesti: “Se mi chiamano per fare altre cose, allora sì. Ci sono”. Ha infatti espresso la sua disponibilità a calcare il palco dell’Ariston, ma in un ruolo diverso da quello di concorrente, come ospite d’eccezione o, perché no, come co-conduttrice.

Tutto dipenderà dalle scelte di Stefano De Martino, che sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo nel 2027. Giorgia ha infatti accennato a un incontro recente con De Martino, avvenuto durante la sua partecipazione al programma C’è Posta per Te di Maria De Filippi, aggiungendo che tra De Martino e il compagno Emanuel Lo è nata subito una grande intesa. Un incontro che, seppur casuale, potrebbe gettare le basi per una futura collaborazione, magari proprio sul palco del Festival di Sanremo.

Il G-Summer: il tour estivo di Giorgia con ospiti d’eccezione

Nel frattempo, la cantante si prepara a calcare il palco durante l’attesissimo G-Summer, il suo tour estivo che partirà nei prossimi mesi e toccherà le principali città italiane. Un evento che promette di essere un vero e proprio spettacolo, con la partecipazione di ospiti di primissimo piano come Elisa, Annalisa, Emma ed Eros Ramazzotti. Un parterre di artisti incredibile che renderà il G-Summer un’occasione imperdibile per tutti i fan di Giorgia.

La cantante ha rivelato che, oltre al tour estivo, i suoi impegni proseguiranno anche dopo con due appuntamenti imperdibili: il 24 settembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, per quello che ha definito un vero e proprio “last call” per il pubblico.

Il 2026 si preannuncia un anno pieno di impegni per Giorgia, che continua a conquistare il cuore dei suoi fan con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica unica. Sebbene il ritorno al Festival di Sanremo 2027 non sia al momento in programma, la cantante ha lasciato aperta la possibilità di un suo coinvolgimento in altre vesti. Intanto, il G-Summer si prepara a essere un evento straordinario, con una serie di ospiti d’eccezione che renderanno ogni data del tour un’esperienza indimenticabile.