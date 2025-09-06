Sanremo 2026, trapelano i nomi dei Big in gara da dietro le quinte: grandi sorprese

Mentre l’eco del 75° Festival di Sanremo si affievolisce, l’attenzione degli appassionati di musica si concentra già sulla prossima edizione.

Il Festival di Sanremo 2026, che si terrà come sempre al Teatro Ariston di Sanremo, promette di essere un appuntamento imperdibile, arricchito da un cast di grandi nomi pronti a infiammare il palco più ambito della musica leggera italiana.

Carlo Conti, confermato direttore artistico e conduttore per il 2026 dopo il successo delle edizioni precedenti, sta valutando le proposte ricevute per comporre la rosa degli artisti in gara. Secondo fonti vicine alla Rai riportate da Il Messaggero, il totonomi di quest’anno vede protagonisti artisti di grande calibro e alcune sorprese che potrebbero segnare un rilancio importante delle rispettive carriere.

Tra i nomi più attesi spicca Tiziano Ferro, che potrebbe fare il suo debutto ufficiale come concorrente, nonostante la sua presenza in veste di ospite nel 2020 accanto ad Amadeus. Si vocifera inoltre di una possibile collaborazione in gara con Madame, artista tra le più apprezzate della nuova generazione, la cui identità all’anagrafe è Francesca Calearo. Quest’ultima, dopo il successo di “L’amore” nel 2023 e dell’album “Madame” del 2021, è attesa con un nuovo progetto discografico.

Non mancheranno altri ritorni significativi come quello di Caparezza, che ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Orbit Orbit” previsto per il 31 ottobre, data che però potrebbe escluderlo dalla competizione sanremese. Caparezza ha già calcato il palco dell’Ariston circa vent’anni fa, quando si esibiva con il nome d’arte Mikimix. Altro ex protagonista della scena musicale italiana, Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, sta lavorando a nuovo materiale da solista dopo le uscite “Space Cowboy” (2022) e “Sensazione stupenda” (2023).

Giovani promesse e leggende in equilibrio

Il Festival 2026 potrebbe vedere il ritorno sul palco di due ex concorrenti di “Amici”, la popolare trasmissione televisiva: Angelina Mango e Sangiovanni. Entrambi hanno attraversato momenti difficili nella loro carriera. Sangiovanni ha ripreso la produzione artistica di recente con il singolo “Veramente”, che anticipa un nuovo album, mentre Angelina Mango, vincitrice del Festival 2024 con “La Noia”, sembra ancora in fase di preparazione per un rientro a pieno ritmo.

Per garantire un mix bilanciato tra nuove leve e artisti storici, nel cast potrebbero essere inseriti anche nomi di “vecchie glorie” come Bobby Solo, Patty Pravo e gli Zero Assoluto, tutti volti noti della musica italiana che porteranno esperienza e prestigio alla competizione.

Tra i candidati più credibili per il podio si segnalano invece Alfa, Blanco e Irama, mentre le sorprese femminili potrebbero arrivare da artiste come La Niña, Levante, Mara Sattei e Myss Keta, tutte interpreti molto apprezzate per la loro originalità e carisma.

L’esperienza di Carlo Conti come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo è una garanzia per la qualità e la riuscita della manifestazione. Nato a Firenze nel 1961, Conti ha alle spalle una lunga carriera televisiva e radiofonica iniziata negli anni Ottanta e consolidata con programmi di successo come “L’eredità”, “I migliori anni” e “Tale e Quale Show”.

Dalla sua prima conduzione di Sanremo nel 2015, Conti ha saputo rinnovare la kermesse, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione, e ha confermato la sua leadership anche nelle recenti edizioni. Nel 2024 e nel 2025 ha portato avanti questo progetto con grande professionalità, e ora si prepara a guidare nuovamente la manifestazione nel 2026.

Oltre alla conduzione del Festival, Conti è un volto noto anche per altri eventi musicali di rilievo, come i TIM Music Awards e il recente TIM Summer Hits, dimostrando un impegno costante nel panorama musicale italiano.

L’attesa cresce: Sanremo 2026 tra conferme e novità

Mentre l’elenco ufficiale degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston nel 2026 non è ancora stato definito, le indiscrezioni e le prime anticipazioni alimentano l’attesa dei fan e degli addetti ai lavori. Il Festival di Sanremo resta uno degli eventi mediatici più importanti in Italia, capace di lanciare nuove star e di celebrare con onore i grandi nomi della musica leggera nazionale.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere la line-up definitiva e scoprire se gli artisti indicati nelle prime anticipazioni diventeranno protagonisti di una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Nel frattempo, il pubblico si prepara a vivere un altro straordinario appuntamento con la musica italiana, tra emozioni, sorprese e grandi performance.