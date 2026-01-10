Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso per tutte le serate: canterà dalla nave sul mare

Max Pezzali sarà la presenza fissa di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato ieri sera, 7 gennaio, direttamente da Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. Il cantautore pavese sarà protagonista ogni sera dal celebre “palco sul mare”, la nave ancorata davanti a Sanremo che negli anni scorsi ospitava artisti diversi a rotazione.

“Avete presente quella nave che getta l’ancora davanti a Sanremo? Di solito su quel palco si alternavano diversi artisti, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al Festival”, ha dichiarato il direttore artistico con una punta di evidente soddisfazione.

Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso

Una scelta strategica e vincente: Pezzali, con la sua carriera prima con gli 883 e poi da solista, rappresenta un ponte generazionale perfetto. Le sue canzoni – da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Gli anni, da Come mai ai brani più recenti – continuano a unire generazioni anche molto lontane, dai quarantenni nostalgici ai ventenni che le cantano ai concerti sold-out degli stadi.

Cinque serate a tema per una grande festa

Quest’anno il cantautore sarà l’unico e solo protagonista di quello che accadrà sulla nave: cinque serate a tema pensate per trasformare Sanremo in una grande festa collettiva, attraverso quelle stesse canzoni che gli italiani cantano da trent’anni. Un format che arricchisce il Festival senza sovrapporsi alla gara, creando uno spazio parallelo di pura energia pop.

La nave diventa così un’estensione del Festival, un luogo di spettacolo autonomo che completa l’esperienza sanremese. Una location ormai simbolica della manifestazione che quest’anno avrà un protagonista fisso capace di coinvolgere il pubblico in un karaoke collettivo generazionale.

Altri annunci in arrivo

Conti ha anche anticipato che lunedì tornerà con un altro annuncio, confermando la strategia di comunicazione a tappe che ha già dato ottimi risultati nelle edizioni precedenti. Il direttore artistico si è detto “molto contento” per il successo dei brani di Sanremo 2025, che hanno dominato le classifiche dell’anno, augurandosi che i protagonisti dell’edizione 2026 possano bissare il risultato.

Il Festival di Sanremo 2026 si terrà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Già confermati i 30 Big in gara. Da Fedez & Marco Masini, a Patty Pravo a Tommaso Paradiso ad Arisa con Damiano David ancora molto in auge tra le voci che lo vorrebbero di ritorno come ospite o addirittura co-conduttore almeno per una serata e Gianluca Gazzoli come co-conduttore nelle serate delle Nuove Proposte. Restano ancora da svelare le co-conduttrici femminili, con i rumours che parlano di nomi come Laura Pausini, Vanessa Incontrada e altri volti popolari del panorama televisivo italiano.

Con Pezzali sulla nave e tante sorprese ancora da annunciare, il Festival di Carlo Conti si prepara a essere una grande festa della musica italiana.