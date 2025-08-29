Sanremo 2025, flop in classifica? Ecco cosa rivelano gli ascolti dopo sei mesi

Analizzando gli streaming su Spotify, è possibile notare come alcune canzoni che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo continuino a dominare le classifiche, mentre altre abbiano visto fluttuazioni significative rispetto ai primi mesi post-Festival.

Il confronto con l’edizione precedente, Sanremo 2024, offre inoltre spunti rilevanti sulle tendenze musicali e sul gradimento del pubblico digitale. Andiamo a vedere, allora, i dati nel dettaglio e la top ten dei brani che, ancora, riescono a dettare legge.

I brani più ascoltati del 2025

In testa alla classifica rimane “Balorda Nostalgia” di Olly, con circa 95 milioni di streaming, confermando il suo successo come vincitore del Festival. Alle sue spalle si posizionano Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” (59,8 milioni) e Giorgia con “La cura per me” (55,7 milioni), entrambi nuovi ingressi nella top 3 rispetto alle rilevazioni di un mese dopo il Festival. Inizialmente, infatti, la classifica vedeva Olly sempre al primo posto, ma con Fedez e Achille Lauro subito dopo.

L’ascesa di Lucio Corsi è probabilmente legata alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, mentre il successo di Giorgia è sostenuto dalla grande rotazione radiofonica e dalla popolarità su TikTok. Dopo un mese dalla fine della kermesse, “La cura per me” era già tra le prime tre canzoni più trasmesse dalle radio, dietro solo a “Cuoricini” dei Coma_Cose e alla vincitrice Olly.

Un’analisi più ampia mostra come i brani di Sanremo 2024 continuino a mantenere un vantaggio considerevole negli streaming. La top 5 dell’edizione 2024, composta da Mahmood, Geolier, Angelina Mango, Annalisa e Ghali, ha totalizzato 433,1 milioni di streaming, mentre quella del 2025 si ferma a 328 milioni. La forbice tra le due edizioni supera quindi i 100 milioni di stream a sei mesi dal Festival.

Se si considera la media di ascolti per brano, Sanremo 2025 registra 30,9 milioni per canzone, mentre il 2024 raggiunge 35 milioni. Nonostante la riduzione di un partecipante nel 2025 rispetto all’anno precedente, il divario resta evidente.

La classifica dei brani più ascoltati a sei mesi dal Festival è la seguente:

Olly – Balorda Nostalgia: 95 mln Lucio Corsi – Volevo essere un duro: 59,8 mln Giorgia – La cura per me: 55,7 mln Achille Lauro – Incoscienti giovani: 62,7 mln Fedez – Battito: 55,3 mln Bresh – La tana del granchio: 42,1 mln Rose Villain – Fuorilegge: 41,6 mln Coma_Cose – Cuoricini: 37 mln Gaia – Chiamo io chiami tu: 36,8 mln Shablo (feat. Guè, Joshua & Tormento) – La mia parola: 36,8 mln

Il totale degli streaming dei brani di Sanremo 2025 raggiunge 895,5 milioni, con una media di 30,9 milioni per singola canzone. In confronto, Sanremo 2024 ha superato 1,05 miliardi di streaming, confermando la popolarità di quella edizione e il gradimento ancora alto di alcuni artisti.