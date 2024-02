Sanremo 2024, il maxi medley di Marco Mengoni (VIDEO)

L’esibizione dei successi di Marco Mengoni in un medley proposto nella prima serata di Sanremo 2024: da L’essenziale a Pazza Musica.

La sensazione di Undici minuti volati dopo aver potuto godere del medley di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024. Una performance, quella del cantante e co-conduttore della prima serata, che riesce persino ad avvicinarsi alle coreografie da Eurovision con un corpo di ballo perfettamente sincronizzato nei passi nell’accompagnamento dei 7 successi cantati dall’artista: Io ti aspetto, Guerriero, Ti ho voluto bene veramente, Mi fiderò, Proteggiti da Me, Pazza musica e L’essenziale.

CLICCA SU QUESTO LINK PER GUARDARE L’ESIBIZIONE INTEGRALE

L’ovazione del pubblico dell’Ariston, in piedi ad applaudire alla fine dell’esibizione, ha dato a Mengoni la seconda standing ovation della serata dopo la prima, avvenuta dopo l’esibizione di Due Vite, brano vincitore dello scorso anno.

Il tour di Marco Mengoni nel 2025

Marco Mengoni sta già lavorando per il nuovo tour che lo vedrà protagonista negli stadi nell’estate 2025 e racchiuderà i più grandi successo del cantante. Mancando circa un anno e mezzo, sarà molto probabile l’inserimento di nuovi brani, probabilmente inclusi nel prossimo progetto discografico, in uscita -e in promozione- prima della partenza della serie di concerti.

Prodotto e organizzato da Live Nation, MARCO NEGLI STADI 2025 segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, a partire dal racconto di 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo nei quali Marco ha collezionato 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live.

26/06/2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona – ore 21:00

02/07/2025 – Roma – Stadio Olimpico – ore 21:00

05/07/2025 – Bologna – Stadio Dall’Ara – ore 21:00

09/07/2025 – Torino – Stadio Olimpico – ore 21:00

13/07/2025 – Milano – Stadio San Siro – ore 21:00

14/07/2025 – Milano – Stadio San Siro – ore 21:00

17/07/2025 – Padova – Stadio Euganeo – ore 21:00

20/07/2025 – Bari – Stadio San Nicola – ore 21:00

24/07/2025 – Messina – Stadio San Filippo – ore 21:00