Sangiovanni si esibirà a Lecce, martedì 23 agosto 2022, al Pala Live, con una nuova data del suo tour estivo. Il vincitore della categoria canto di Amici 20 riproporrà i pezzi che l’hanno reso celebre durante la sua permanenza all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi. A febbraio 2022 ha poi partecipato al Festival di Sanremo con il brano” Farfalle”, riscuotendo un buon successo di vendite e di passaggi radiofonici. A seguire potete leggere tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto in programma al Pala Live di Lecce, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Sangiovanni, Lecce, 23 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Sangiovanni, a Lecce, in occasione del suo Cadere Live 2022 tour. I biglietti partono dai 34.50 euro per il posto unico fino ai 57.50 della sezione Pit. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Sangiovanni, Lecce, 23 agosto 2022, Scaletta concerto

A seguire potete leggere la scaletta del concerto di Sangiovanni, a Lecce, in calendario martedì 23 agosto 2022. Il live inizierà alle 21.30.

Cadere volare

Che gente siamo

Farfalle

Duedinotte

Lady

hype

Amica mia

Raggi gamma

Non +

Scossa

Perderci (forti)

Cortocircuito

Parolacce

Sigarette alla menta

Titanic

Gucci bag

tutta la notte

Perso nel buio

Cielo dammi la luna

Se mi aiuti

Malibù

Il suo disco d’esordio è “Cadere volare” ed è stato pubblicato l’8 aprile 2022. Anticipato dal brano sanremese “Farfalle”, fu scelto come singolo il pezzo “Cielo dammi la luna”, rilasciato il 25 marzo 2022. Altra traccia estratta è stato il brano “Scossa” che ha fatto da colonna sonora, durante l’estate, di un noto spot pubblicitario. L’album è arrivato al secondo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti, nella settimana del suo rilascio. Anche in Svizzere è entrato in classifica, alla posizione 38.

Ecco le prossime date del suo tour dopo il concerto a Lecce.

25 agosto 2022, Ragusa

27 agosto 2022, Catania

28 agosto 2022, Campofelice di Roccella (PA)

30 agosto 2022, Roccella Ionica (PA)

2 settembre 2022, Prato

4 settembre 2022, Cremona