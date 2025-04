San Giovanni, arriva il regalo ai fan dopo lo stop

Un regalo atteso dai fan da un po’, già dal primo giorno in cui Sangiovanni all’anagrafe Giovanni Pietro Damian annunciò, dopo la sua partecipazione al Festival del Sanremo 2024, la volontà di fermarsi, con l’intenzione di prendersi una pausa per proteggere la sua salute mentale e rinviando di fatto il nuovo disco e il concerto, che era previsto per il 5 ottobre di quell’anno al Forum di Assago.

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è – scriveva in una storia su Instagram – a scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo“.

E infine l’annuncio: “A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo“.Nonostante ciò il suo brano Finiscimi raggiunse la ventottesima posizione della classifica Fimi e il 9 dicembre è stato anche certificato disco d’oro. Quest’anno il brano si è classificato al decimo posto nella classifica dei brani di maggior successo dei singoli sanremesi.

Il bisogno di prendermi del tempo per me

La decisione di Sangiovanni di allontanarsi per un pò dalla musica è arrivata come un fulmine al ciel sereno, soprattutto perchè riguardava un ragazzo nel pieno dell’ascesa del suo successo, esploso dopo la sua partecipazione ad Amici 2020 dove ha ha raggiunto il primo posto e vincendo l’dizione nella categoria canto.

Oggi le cose sono cambiate. Questo anno di pausa di Sangiovanni adesso appare come una decisione più che saggia, forse dovuta, sicuramente naturale, che ha permesso al cantante di ritornare con una nuova canzone, Luci allo Xeno. Si tratta di un brano elettropop che ha già regalato in anteprima a .Che tempo che fa, la sua magica atmosfera.

Una canzone che parla delle sue difficoltà. Che poi sono le difficoltà di tantissimi altri giovani che si ritrovano, in questo mondo difficile dai ritmi feroci, a vivere momenti difficili. Tutto questo successo questa fama non sempre dà gioia, soprattutto quando ci si trova in questa fase da giovanissimi, quando si ha voglia di esplorare il mondo, di conoscere se stessi e Sangiovanni che è riuscito a conquistare subito il pubblico di Amici con il suo talento musicale con la sua personalità – ha sentito ad un certo punto la necessità di pigiare il tasto stop.

Un anno lontano dallo studio di registrazione per uscire da un tunnel che lo aveva smarrito e che lo ha costretto a cercare se stesso. Una situazione che il pubblico ha visto anche con Angelina Mango, anche lei travolta dall’ enorme successo, ha sentito la necessità di fermarsi. Scelte le loro, che non possono non far nascere dei punti interrogativi sulle dinamiche esistenti dietro i contratti discografici delle grandi Major. Forse spingono troppo il piede sull’ acceleratore in nome dei grandi incassi? Forse a discapito di quella fiammella che un artista ha dentro di sè e che lo rende unico e acclamato dal pubblico, ma che così facendo, si finisce di spegnere.

La fiammella di Sangiovanni non si è spenta, ma l’ha usata come strumento per esprimere questo suo momento di smarrimento di paranoia e di grande inquietudine. Luci allo Xeno ha un testo che arriva nel momento giusto e che come ha detto lo stesso Sangiovanni da Fabio Fazio non vedeva l’ora di far sentire. “Non ho un disco ben definito ho fatto delle canzoni anche per aiutarmi In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone ovvero che un certo punto della vita si arriva in un momento in cui magari ti senti affaticato ti senti triste magari non hai più le stesse energie per portare avanti quello che stai facendo e ho avuto il bisogno di prendermi del tempo per me”