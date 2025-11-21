Salta la scuola per il concerto di Elodie: la giustificazione gliela firma proprio lei (il video è virale)

Elodie: una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano che, negli ultimi anni, si è anche cimentata in veste di attrice. La cantante non ha mai saputo prendersi troppo sul serio, dimostrando sin da subito una spiccata autoironia che continua a contraddistinguerla. In questi giorni è in giro per l’Italia con il tour e, lo scorso 19 novembre, si è esibita al Palazzo dello Sport di Roma.

Elodie firma la giustifica a una fan

Questo non era mai capitato: dopo il concerto, la cantante si è fermata con i fan a firmare autografi e non è passata inosservata una richiesta specifica di una fan, che ha saltato la scuola per aver fatto tardi a causa del suo concerto. La ragazza ha quindi pensato di farsi firmare la giustifica proprio dalla stessa cantante, che ha subito accontentato la giovanissima. Il video è quindi diventato virale in rete e ritrae Elodie che conversa con una studentessa, impegnandosi in prima persona a giustificare la sua assenza da scuola.

“Ci scusi“, scrive anche l’ex allieva di Amici, che negli anni ha saputo conquistare appieno il mondo dello spettacolo, facendosi largo in un panorama spesso difficile. A contraddistinguerla è sempre stata anche la sua personalità schietta e sincera, che riversa spesso anche nella musica che produce e interpreta.

Il siparietto con i fan durante la tappa del tour

Sta inoltre circolando un altro filmato che ritrae Elodie alle prese con alcuni sketch divertenti fatti con dei fan. “Qualcuno mi sta mettendo un dito nel sedere”, ha avvertito la cantante girandosi per capire chi è stato. Mentre è circondata da persone, lei ammonisce: “Ragazzi. Mi avete messo un dito nel sedere“. I fan sembrano però essere più sbalorditi di lei e dicono “Daii“, dicendo di non sapere chi è stato. Il video è stato pubblicato su Tik Tok e si interrompe dopo pochi secondi. Nonostante questo, è subito diventato virale sul web e ha raggiunto più di 400.000 visualizzazioni.

Chi è Elodie

Il suo nome completo è Elodie Di Patrizi ed è una popolare cantante italiana emersa nel 2016 grazie alla sua partecipazione e al secondo posto nel talent show Amici di Maria De Filippi. Si è infatti affermata come una delle artiste pop più rilevanti del panorama musicale contemporaneo, grazie alla sua voce distintiva e ai tanti brani di successo che variano tra il pop e l’R&B. È anche nota per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo.