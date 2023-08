Era sicuramente l’ultima delle sue intenzioni ma Salmo ha dovuto arrendersi all’evidenza e, dopo la sua performance al Red Valley Festival 2023, il rapper ha annunciato uno stop ai suoi prossimi impegni. Via social, insieme ad alcuni scatti dell’esibizione ad Olbia, ha spiegato cosa lo ha portato a prendere questa decisione:

Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi. 📸

Salmo, cancellato il tour estivo 2023

Per questo motivo, tutti i concerti e i dj set di Salmo programmati per le prossime settimane, sono stati cancellati, con relativo rimborso dei biglietti.

Cancellate le tappe del tour estivo fino al 2 settembre compreso. Non ci saranno, quindi, il dj set previsto il 18 agosto ad Attard (Malta) e i concerti previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto ad Acri (CS), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre 2023 a Catania.

Sempre su Instagram – questa volta via Stories- Salmo ha condiviso il dispiacere della scelta fatta, con i suoi fan:

“Mi dispiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore”

Via social i fan hanno espresso comprensione e sostegno all’artista. “Ti ho visto per l’ennesima volta a Olbia e confermo: sei il rapper italiano più forte in live. Non hai sbagliato niente” e “si aspetta sempre chi c’è sempre stato” tra i commenti che spiccano sotto l’annuncio di Salmo.