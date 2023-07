Salmo si esibirà stasera, 13 luglio 2023, a Roma, con una data del suo Summer Tour. Dopo il successo dell’ultimo disco, Flop, che è stato accompagnato da una serie di concerti sold out, il cantante si esibirà in alcune date estive che lo vedranno protagonista da Catania a Firenze. Qui sotto le tappe in programma

15 luglio 2023 | L’AQUILA @ Pinewood Festival

22 luglio 2023 | MAJANO (UD) @ Festival di Majano

29 luglio 2023 | CATANIA @ Villa Bellini

16 agosto 2023 | GALLIPOLI (LE) @ Sottosopra Festival

25 agosto 2023 | SAN BENEDETTO (AP) @ San.B Sound

10 settembre 2023 | FIRENZE @ Decibel Open Air 2023 – Parco Delle Cascine

A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto durante il “Rock in Roma” e sui biglietti disponibili.

Salmo, Roma, 13 luglio 2023, la scaletta del concerto

Non è ancora disponibile una scaletta ufficiale del Summer Tour ma è molto probabile che ricalchi i pezzi presentati dal vivo durante il “Flop tour”. Ecco, a seguire, i brani eseguiti in quell’occasione.

Il concerto inizierà alle 21.45.

Russell Crowe

Stai zitto

Antipatico

Che ne so

Daytona

In trappola

La chiave

Criminale

1984

Perdonami

PxM

Flop!

A Dio

Hellvisback 2

Hellvisback

S.A.L.M.O.

Kumite

90min

TU X ME

BUGIARDO

UN ATTIMO

Il senso dell’odio

La prima volta

Lunedì

Aldo ritmo

L’alba

Il cielo nella stanza

Marla

Black Widow

Diavolo in me (Zucchero cover)

woaw

Bubble

Salmo, Roma, 13 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Salmo all’Ippodromo delle Capannelle a Roma. Si parte da 40,25 euro per il posto unico fino ai 63,25 per il PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle a Roma

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

La linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

Infine linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.