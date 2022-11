Salmo si esibirà questa sera, a Padova, alla Kioene Arena, con una nuova data del suo Flop tour. Un appuntamento che è già un successo. Dopo la partenza al Mandela Forum di Firenze, Salmo ha annunciato il SOLD OUT delle date di Padova (22 novembre 2022 alla Kioene Arena), Bari (2 dicembre al PalaFlorio) e Milano (12 dicembre al Mediolanum Forum), che vanno a sommarsi allo show già tutto esaurito di Roma, previsto per il 29 novembre al Palazzo dello Sport. A questi appuntamenti si aggiungono tre nuove date previste per marzo 2023, che toccheranno nuovamente le città di Milano (20 marzo 2023, al Mediolanum Forum), Padova (23 marzo 2023, al Kioene Arena) e Torino (24 marzo 2023, al Pala Alpitour). Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla data di mercoledì 22 novembre 2022, incluse le informazioni sulla scaletta del concerto.

Salmo, Padova, 22 novembre 2022, Biglietti

Il concerto di Salmo, a Padova, come annunciato dallo stesso rapper, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Salmo, Padova, 22 novembre 2022, Scaletta concerto

Non è stata ancora svelata una scaletta ufficiale per il concerto di Salmo a Padova. Dalle anticipazioni, sarà totalmente inedita e comprenderà anche i suoi brani più significativi oltre alle tracce dell’ultimo disco “Flop” (oltre 240 milioni di streaming totale e certificato doppio disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “Kumite” (doppio disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. Una cura particolare è dedicata alla scenografia in continua evoluzione e ai visual – pensati per sottolineare ogni brano della setlist – che attingono al poliedrico immaginario di SALMO. Per tutta la durata dello show si alternano sullo schermo immagini 3D e l’avatar dell’artista, sapientemente disegnato da Alessandro Fele e Andrea Folino, servendosi anche dell’impiego di software di Intelligenza Artificiale. A fare da sfondo, ambientazioni e scenari a tratti apocalittici e distopici, di città in fiamme o ambienti desertici. L’intero concept visual, prodotto da Reef Studios, è stato sviluppato da Fr3nk Zappa e da Andrea Folino, che ha diretto anche il set e light design (a cura di Blearred), contribuendo a creare un gioco di continuità fra palco, artista e fan, grazie anche all’uso di luci neon e fumo.

Padova, Kioene Arena, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le informazioni su come arrivare alla Kioene Arena di Padova.

In aereo

L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia, dal quale si può raggiungere il PalaFabris in circa 40 minuti.

In treno

Stazione di Padova (fermata unica), autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In autobus

autobus n. 18 nei giorni feriali, n. 14 nei festivi. Scendere alla fermata Palasport San Lazzaro.

In auto

Il Kioene Arena è vicina al Casello di Padova Est (1 km) e al sistema di tangenziali di Padova. Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione “CASTELFRANCO” , dopo circa 500 m. prendere l’uscita 18. Alla rotonda proseguire e tornare verso l’autostrada. Tenersi sulla sinistra e seguire le indicazioni per Palasport San Lazzaro.