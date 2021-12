Britney Spears è finalmente libera dalla tutela del padre e sta tornando a riappropriarsi della sua vita, finalmente legittimata nel prendere le decisioni che vuole (incluse quelle più banali e basilari). Ovviamente i fan si augurano che, nel futuro, ci sia spazio anche per un nuovo disco o un singolo ma, per il momento, tutto tace. Sembrano, invece, sempre più limitate le possibilità di poterla vedere esibirsi in tour. In queste ore, a tornare a parlare di musica legata alla popstar, è stato Guy Chambers, celebre hitmaker. Proprio lui, in una recente intervista, ha parlato di “Sacred“, un pezzo inciso da Britney Spears nel 2006 ma mai pubblicato…

Il cantautore – che vanta nel curriculum hit interpretate da Kylie Minogue e Anastacia – ha rivelato di aver scritto un brano chiamato “Sacred” che da allora è diventato una sorta di “leggenda” nelle comunità online e nei forum dedicati alla principessa del pop:

“Ho scritto una canzone con Britney che non è mai uscita chiamata Sacred. Nelle numerose comunità di fan di Britney è il loro Santo Graal, ma non l’hanno mai sentita, ne hanno solo sentito parlare”.

Chambers ha specificato di aver scritto la canzone nel 2006 e in quel momento Britney stava cercando di staccarsi dal “lato più pulito e puro” della sua immagine, insistendo nell’incorporare un linguaggio forte nella traccia, il che significava che alla fine era stata accantonata.

“Questo era circa il 2006, la sua fase imperiale, quando il successo era immenso. Stava cercando di ribellarsi dal lato più pulito di Britney, suppongo , e avrei dovuto dire di no, ma non l’ho fatto, le ho lasciato fare quello che voleva (…) In realtà ho chiesto al suo avvocato di recente se potevano pubblicarlo, ma hanno detto di no. Un giorno uscirà, ne sono sicuro, ma non sarà domani”

La storia della traccia perduta di Britney arriva quando Guy Chambers- celebre anche per la sua collaborazione musicale con l’ex star dei Take That Robbie Williams – ha recentemente iniziato a scrivere canzoncine pezzi per il film “A Christmas Number One“.

Libera dal padre, Britney Spears sceglierà mai di pubblicarla?