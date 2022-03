Sting ha pubblicato un video su Instagram nel quale canta il brano “Russians“.

Nella didascalia ha scritto:

“Ho cantato questa canzone solo di rado nei molti anni trascorsi da quando è stata scritta, perché non avrei mai pensato che sarebbe stata di nuovo rilevante. Ma, alla luce della decisione sanguinosa e tristemente sbagliata di un uomo di invadere un vicino pacifico e non minaccioso, la canzone è, ancora una volta, un appello alla nostra comune umanità. Per i coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia e anche per i tanti russi che stanno protestando contro questo oltraggio nonostante la minaccia di arresto e reclusione – Noi, tutti noi, amiamo i nostri figli. Stop alla guerra”

Russians, Significato canzone

“Russians” è tratto dall’album di debutto da solista di Sting “The Dream of the Blue Turtles” e parla della Guerra Fredda. In esso Sting canta: “Non c’è monopolio sul buon senso / Su entrambi i lati del recinto politico / Condividiamo la stessa biologia, indipendentemente dall’ideologia / Credimi quando ti dico / Spero che anche i russi amino i loro figli”.

Sting, Russians, Testo canzone

In Europe and America

There’s a growing feeling of hysteria

Conditioned to respond to all the threats

In the rhetorical speeches of the Soviets

Mr. Khrushchev said we will bury you

I don’t subscribe to this point of view

It would be such an ignorant thing to do

If the Russians love their children too

How can I save my little boy

From Oppenheimer’s deadly toy?

There is no monopoly of common sense

On either side of the political fence

We share the same biology

Regardless of ideology

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

[Instrumental break]

There is no historical precedent

To put the words in the mouth of the president

There’s no such thing as a winnable war

It’s a lie we don’t believe anymore

Mr. Reagan says we will protect you

I don’t subscribe to this point of view

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

We share the same biology

Regardless of ideology

What might save us me and you

Is if the Russians love their children too

[Instrumental outro]

Sting, Russians, Traduzione canzone

In Europa e in America

C’è una crescente sensazione di isteria

Condizionato per rispondere a tutte le minacce

Nei discorsi retorici dei sovietici

Il signor Krusciov ha detto noi vi seppelliremo

Non condivido questo punto di vista

Sarebbe una cosa così ignorante da fare

Se anche i russi amano i loro figli

Come posso salvare il mio bambino

Dal giocattolo mortale di Oppenheimer?

Non esiste il monopolio del buon senso

Su entrambi i lati del recinto politico

Condividiamo la stessa biologia

Indipendentemente dall’ideologia

Credimi quando te lo dico

Spero che anche i russi amino i loro figli

Non ci sono precedenti storici

Per mettere le parole in bocca al presidente

Non esiste una guerra vincibile

È una bugia a cui non crediamo più

Il signor Reagan dice noi vi proteggeremo

Non condivido questo punto di vista

Credimi quando te lo dico

Spero che anche i russi amino i loro figli

Condividiamo la stessa biologia

Indipendentemente dall’ideologia

Cosa potrebbe salvarci me e te

È se anche i russi amano i loro figli