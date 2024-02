Si fanno chiamare semplicemente ‘Russell Crowe’s Indoor Garden Party‘ ed è la formazione che vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2024 durante la terza serata di giovedì 8 febbraio. Perché Russell Crowe, oltre ad essere un affermato attore cinematografico, ha anche una grande passione per la musica che ha continuato a coltivare parallelamente e che è nata quando era giovanissimo.

Basti pensare che negli anni ’80 Crowe, con il nome d’arte di “Russ le Roq“, registrò una canzone intitolata “I Want to Be Like Marlon Brando”. Sempre in quel periodo, insieme all’amico Billy Dean Cochran, diede vita ad una band, Roman Antix, che in seguito si evolse nella rock band australiana “30 Odd Foot of Grunts” (abbreviato in TOFOG). Crowe si è esibito come voce solista e chitarra per la band, ha pubblicato l’EP The Photograph Kills nel 1995, oltre a tre dischi completi, Gaslight (1998), Bastard Life or Clarity (2001) e Other Ways of Parlando (2003). Nel 2000, i TOFOG si sono esibiti a Londra, Los Angeles e ad Austin, in Texas. Nel 2001 la band fece un tour negli Stati Uniti con date ad Austin, Boulder, Chicago, Portland, San Francisco, Hollywood, Filadelfia, New York City e l’ultimo spettacolo allo Stone Pony di Asbury Park, nel New Jersey.

Durarono fino al 2005 quando si sciolsero per nuove direzioni musicali e interessi da parte di Russell Crowe. Iniziò a collaborare con Alan Doyle della band canadese Great Big Sea, e con essa emerse una nuova band: The Ordinary Fear of God che coinvolse anche alcuni membri della precedente formazione TOFOG. Un singolo, Raewyn, è stato rilasciato nell’aprile 2005 ed è stato pubblicato un album intitolato My Hand, My Heart. Fecero un tour in Australia, negli Stati Uniti.

Pochi anni fa, infine, nel 2017, Crowe e Doyle crearono una nuova formazione (con Samantha Barks, Scott Grimes e Carl Falk) chiamata “Indoor Garden Party” e pubblicarono anche un album intitolato “The Musical”.

Il concerto di Russell Crowe a favore dell’Emilia Romagna

Il 27 giugno 2023 Crowe ha cantato in concerto con la sua band Indoor Garden Party a Bologna al Teatro Comunale Nouveau. Il concerto ha avuto molto successo, tutto esaurito. L’intero ricavato del concerto è stato interamente devoluto agli alluvionati dell’Emilia-Romagna,