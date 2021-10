Run to me è un famoso brano di Tracy Spencer.

Chi è Tracy Spencer?

E’ una cantante di origine inglese, nata a Londra, scoperta da Claudio Cecchetto intorno a metà degli anni Ottanta. Il nome d’arte venne creato invertendo semplicemente nome e cognome di una celebra star dell’epoca, Spencer Tracy. Ha unito la carriera del canto con quella del cinema, con alcuni piccoli ruoli in film italiani come Domani mi sposo e L’allenatore nel pallone. Il suo ultimo singolo risale al 1988 con “I feel for you”.

Il boom di Run to me

Con il nome di Tracy Spencer, la cantante conquistò classifica e hit parade italiana nell’estate del 1986 con Run to Me. Il brano la portò a trionfare al Festivalbar e salì in vetta alla classifica dei 45 giri. Il successo fu tale, in Italia, da permetterle di togliere numero uno ad una superstar come Madonna.

Run to me, significato canzone

Il pezzo, incentrato su una relazione difficile e complicata, è un invito a correre da lei, in caso il sentimento sia reale e non falso. “Ho sempre fatto le cose che mi hai chiesto Ma un giorno piccola imparerai, Il tuo stupido orgoglio è fuori posto”, l’invito a mettere da parte il proprio ego per lasciarsi finalmente andare

Tracy Spencer, Run to me, Testo canzone

Sittin’ here when I’m all alone

I remiss of the time we had together

Broke my heart in a thousand ways

As you knew you could keep my love forever

I’ve always done the things you’ve asked of me

But someday baby you will learn

Your foolish pride is out of place

You try to hide behind a face that yearns

Do you really want me?

Do you really love me?

Do you really need my heart tonight?

Do you really want me?

Do you really love me?

Can you really show your love?

Run, run, run to me

Your love is hard to find

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Come back and stay this time

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

In my dreams I can see your eyes

I touch your skin and fantasize about you

Looking out and I’m all alone

Turn, and stare at my telephone, it’s ringing

You say you’re sorry and you think

That maybe we can work it out this time

Although I love you desperately

There’s something here that makes me

Change my mind

Do you really want me?

Do you really love me?

Do you really need my heart tonight?

Do you really want me?

Do you really love me?

Can you really show your love?

Run, run, run to me

Your love is hard to find

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Come back and stay this time

Run, run, run to me

Your love is hard to find

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Come back and stay this time

Run, run, run to me

Your love is hard to find

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Come back and stay this time

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Run, run, run to me

Tracy Spencer, Run to me, traduzione canzone

Seduto qui quando sono tutto solo

Rimpiango il tempo che abbiamo passato insieme

Mi ha spezzato il cuore in mille modi

Come sapevi che avresti potuto mantenere il mio amore per sempre

Ho sempre fatto le cose che mi hai chiesto

Ma un giorno piccola imparerai

Il tuo stupido orgoglio è fuori posto

Cerchi di nasconderti dietro una faccia che brama

Mi vuoi davvero?

Mi ami veramente?

Hai davvero bisogno del mio cuore stasera?

Mi vuoi davvero?

Mi ami veramente?

Puoi davvero mostrare il tuo amore?

Corri, corri, corri da me

Il tuo amore è difficile da trovare

Corri, corri, corri da me

Corri, corri, corri da me

Torna e resta questa volta

Corri, corri, corri da me

Corri, corri, corri da me

Corri, corri, corri da me

Corri, corri, corri da me

Corri, corri, corri da me

Nei miei sogni posso vedere i tuoi occhi

Tocco la tua pelle e fantastico su di te

Guardo fuori e sono tutto solo

Girati e fissa il mio telefono, sta squillando

Dici che ti dispiace e pensi

Che forse possiamo risolverlo questa volta

Anche se ti amo disperatamente

C’è qualcosa qui che mi rende