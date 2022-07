Saranno Shiva, Paky e Rhove in concerto, questa sera, 4 luglio 2022, nel nuovo appuntamento della rassegna musicale del “Rugby Sound Festival“, a Legnano (Mi). Uno show con protagonisti i 3 principali artisti italiani della scena trap/rap, pronti a condividere il palco. Freschi di album e di nuovi singoli, Shiva, Paky e Rhove stanno ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico dopo aver infiammato il Love Mi, circa una settimana fa, in Piazza Duomo, a Milano. In apertura Nerissima Serpe: il ragazzo classe 2000 è un emergente che con i suoi primi pezzi ha già dimostrato di avere le idee molto chiare e avrà il compito di aprire il live di stasera.

Rugby Sound Festival 2022, Legnano (Mi), 4 luglio: Shiva + Paky + Rhove , biglietti

Sono ancora disponibili biglietti, posto unico, al prezzo di 25 euro. Clicca qui per maggiori informazioni o per l’acquisto.

Rugby Sound Festival 2022, Legnano (Mi), 4 luglio: Shiva + Paky + Rhove , Scaletta

Non è stata ancora resa nota la scaletta di questo concerto “speciale” che vede riuniti sul palco Shiva, Paky e Rhove. Sicuramente non mancheranno i pezzi più noti. Con Shiva, ascolteremo “Soldi puliti, “Pensando a lei”, “Tuta black”, “Niente da perdere” e “Non è easy”. Paky canterà “Rozzi”, “Vita sbagliata”, “Star”, “Salvatore” e “Storie tristi”. Infine, Rhove intratterrà il pubblico con hit come “Laprovince 2”, “Shakerando”, “Cancelo”, “Corso Europa” e l’ultimo brano rilasciato pochi giorni fa, “Compliquè“.

L’apertura porte è alle 19 mentre l’inizio del concerto è previsto per le 21.

La data di Shiva, Paky e Rhove per il Rugby Sound Festival si terrà il 4 luglio all’Isola del Castello di Legnano (MI).

Ecco il programma, invece, dei prossimi giorni. Il 5 luglio si esibirà Gemitaiz, il 6 luglio i Punkreas, il 7 luglio Irama, 8 luglio i Subsonica + Bluvertigo, il 9 luglio si terrà la ZARRO NIGHT feat. IL PAGANTE e, infine, ultima tappa del Rugby Sound Festival 2022 per Fabri Fibra il 10 luglio 2022.