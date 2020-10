“Let Your Heart Dance With Me” è un brano inedito dei Roxette che verrà pubblicato il 9 ottobre 2020 ma sarà già disponibile in streaming una settimana prima, in digitale, dal 2 ottobre 2020.



Grazie al prolifico flusso di brani del cantautore Per Gessle, il gruppo pop svedese ha sempre avuto un surplus di materiale tra cui scegliere per i loro album. Per il loro ultimo album in studio “Good Karma”, uscito nell’estate del 2016, sono state registrate canzoni che non sono poi state inserite l’album. Una di queste è proprio “Let Your Heart Dance With Me”, che finalmente vede la luce grazie a “Bag Of Trix”, la magnifica raccolta di materiale inedito di Roxette che uscirà entro la fine dell’anno.



Il risultato è una canzone che irradia estate, sole e ottimismo, nonostante sia stata registrata durante un periodo in cui Marie era nei suoi ultimi giorni con i Roxette a causa dei crescenti problemi di salute in seguito al trattamento legato al cancro. La cantante è scomparsa nel dicembre 2019.

Ecco le parole di Per Gessle: