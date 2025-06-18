Tensione dietro le quinte del nuovo singolo estivo: vacanze improvvise, ritardi e frecciatine tra la cantante emiliana e l’artista milanese mettono in discussione la loro intesa professionale.

Rovazzi, perché ha litigato con Orietta Berti: il retroscena

Orietta Berti ritorna al centro della scena musicale come icona dei tormentoni estivi. Dopo aver rotto il ghiaccio con Mille hit che l’ha vista protagonista con Fedez e Achille Lauro – che ha segnato un incontro inatteso tra due generazioni di stili opposti – la cantante emiliana si appresta a lanciare un nuovo brano destinato ad avere la stessa grande accoglienza da parte del pubblico più giovane.

Il singolo si intitola Cabaret e anche questa volta vede la partecipazione di due realtà fortemente opposte: da un lato l’elegante Orietta, dall’altro i trasgressivi FuckYourClique, gruppo emergente dallo stile provocatorio. A chiudere il cerchio, Fabio Rovazzi, già al suo secondo progetto con la voce di “Finchè la barca va”.

Una squadra apparentemente improbabile, eppure capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. Tuttavia, dietro le quinte del lancio si cela una tensione imprevista che ha lasciato spazio a qualche scintilla tra i due artisti più noti del progetto.

Rovazzi ha fatto arrabbiare Orietta Berti

Nel corso di un’intervista recente al Corsera, Orietta ha lasciato trapelare un malumore che ha coinvolto proprio Rovazzi, colpevole – a detta sua – di aver creato un intoppo nella tabella di marcia promozionale del brano. Il motivo? Una vacanza esotica e qualche atteggiamento giudicato poco professionale dalla cantante.

Ma con Fabio siamo in polemica: è andato in vacanza in Thailandia e fino al 27 non possiamo far uscire la canzone perché non è pronto il video. Abbiamo anche litigato perché come al solito è arrivato in ritardo. È pure tornato bianco come un lenzuolo, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui succedono queste cose

Ha fatto sapere Orietta, nota per la sua precisione e la sua etica lavorativa. E’ chiaro che la battuta sulla “non abbronzatura” del cantante cela una certa irritazione, specie considerando che la pubblicazione del pezzo è slittata proprio a causa della sua assenza.

Ma la polemica non si limita ai ritardi. Pare che durante la realizzazione del video siano volati anche alcuni toni accesi, con Orietta infastidita dal modo di fare, a suo dire “scostante”, dell’ influencer-musicista. Nonostante l’ironia con cui ha raccontato l’accaduto, la cantante ha lasciato intendere che la collaborazione sia stata più faticosa del previsto.

Non è la prima volta che Rovazzi finisce nel mirino per il suo atteggiamento eccentrico e le sue decisioni imprevedibili. Tuttavia, stavolta sembra aver fatto arrabbiare una delle figure più amate del panorama musicale italiano, che, seppur con garbo, non ha nascosto una certa insofferenza. Resta da capire se questa frizione sarà solo un episodio passeggero o se lascerà un segno duraturo sul rapporto tra i due.

Intanto Cabaret si prepara a fare il suo debutto ufficiale il 27 giugno, in ritardo ma con tutte le carte in regola per diventare la colonna sonora di questa estate.