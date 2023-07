A pochi mesi dal fidanzamento ufficiale, Rosalía e Rauw Alejandro si sono ufficialmente lasciati. A dare la notizia è stato People, spiegando che i due avrebbero deciso, di comune accordo, di interrompere la loro storia d’amore. Fonti ben informate avrebbero rivelato che, nonostante il reciproco amore e rispetto, i due hanno deciso di separarsi dopo quasi tre anni insieme.

Era agosto 2021 quando i due, che si stavano frequentando da tempo, sono stati visti romanticamente insieme. Così, poco dopo, hanno scelto i social media per confermare la loro storia d’amore. Successivamente hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso come coppia ai Los40 Music Awards in Spagna nel novembre dello stesso anno.

Entrambi gli artisti hanno tatuaggi d’amore dedicati all’altro. Rosalía ha tatuato “RR” sul piede, in omaggio al cantante, il cui cognome è Ruiz. Il mese successivo, Alejandro ha rivelato di aver scritto “Rosalía” sopra l’ombelico con un carattere scritto a mano.

Lui, parlando della relazione con la collega, aveva dichiarato:

“Rosi ha una base musicale più solida di me, nel senso che sono più estroverso nella mia musica, ma lei ben oltre l’essere più disciplinata. Ma lei è una pazza maniaca del lavoro. Lezioni di piano, lezioni di ballo, lezioni di canto; cos’altro puoi imparare quando nessuno canta come te? All’inizio, non l’ho capito davvero, ma dopo un po’ di tempo, ho detto, ‘OK, fammi provare a seguire il suo esempio e vedere.’ E la differenza è enorme”.

E lei, confermando la sua attenzione e dedizione alla musica, aveva espresso il suo amore assoluto per Rauw Alejandro:

“Ovviamente la mia carriera è molto importante nella mia vita, ma allo stesso tempo, nella mia vita, tu sei il mio compagno, e tutto il resto viene in secondo piano”

Parole d’amore rilasciate proprio durante la medesima intervista a People.

Il 24 marzo 2023 è uscito il loro Ep, RR, inciso insieme.