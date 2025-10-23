Una voce riconoscibile al primo verso, un repertorio che ha attraversato generazioni, e una bacchetta capace di far dialogare tradizione e innovazione: l’incontro tra Ron e Peppe Vessicchio diventa un tour teatrale

Ron e Peppe Vessicchio: “Ecco che incontro l’anima”, il nuovo tour teatrale tra canzone d’autore e grande orchestra

La contaminazione, l’incontro tra artisti di estrazione e provenienza diversa, rischia sempre di portare in superficie qualcosa di estremamente interessante. Ed è sicuramente questo il caso della bella collaborazione tra Ron e Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra storico del Festival di Sanremo coinvolto in decine e decine di esecuzioni ed esibizioni, ma anche volto noto di molti talent show. Una delle poche voci che in tanta gazzarra vale sempre la pena di ascoltare in silenzio.

Ron e Vessicchio, insieme a teatro

Ron e il maestro Vessicchio daranno vita a un progetto sulla carta da seguire con attenzione che uscirà allo scoperto a marzo con una serie di concerti in teatro. Il termine concerto, anche se i set orchestrali non sono certo una novità e sono stati adottati con successo anche da rock band lontanissimi da archi e ottoni come Iron Maiden e AC-DC, mai come in questo caso potrebbe essere riduttivo.

Da una parte le canzoni di Ron fotografie emotive che ripercorrono un periodo molto lungo di un artista estremamente prolifico e mai banale. Dall’altro una rilettura fatta di arrangiamenti destinata ad amplificare le sfumature emotive di uno dei più amati cantautori italiani, portandolo nel respiro sinfonico di una grande orchestra diretta dallo stesso Vessicchio.

Cinquant’anni di repertorio

Sul palco scorre una biografia collettiva fatta di canzoni: la scrittura limpida ed estremamente umana di Ron, l’eleganza delle melodie, la ricerca di una bellezza che non si limita alla forma ma ne rispecchia il valore dei contenuti. La cura orchestrale diventa una lente d’ingrandimento: apre spazi armonici, illumina dinamiche nuove, custodisce il nucleo emotivo dei brani senza snaturarne l’identità.

È la prima collaborazione dal vivo tea di loro, una partnership artistica che mette a fuoco i punti di contatto tra due percorsi esemplari dell’entertainment italiano: stessa passione per la qualità, uguale tensione alla profondità, la comune voglia di sperimentare restando fedeli al cuore della canzone.

Ron e Vessicchio, carriere a confronto

Prodotto da IMARTS, il tour approda nei principali teatri italiani con un taglio dichiaratamente narrativo. E da raccontare c’è molto: Ron – 26 album in studio, otto edizioni di Sanremo da protagonista impreziosite dalla vittoria nel 1996 insieme a Tosca con Vorrei incontrarti fra cent’anni, sette Festivalbar, con Anima vittoriosa nel 1982, il Premio della Critica Mia Martini sempre a Sanremo con Almeno pensami nel 2018 oltre a un Premio Bindi e a un Premio Tenco alla Carriera – torna a confrontarsi con il suo repertorio in una veste che ne mette a nudo l’architettura melodica e il respiro testuale.

Peppe Vessicchio, tra i direttori e arrangiatori più popolari, firma una partitura scenica che unisce il gesto classico alla sensibilità pop, forte di un’esperienza che lo ha visto protagonista al Festival di Sanremo (quattro premi come miglior arrangiatore e quattro direzioni di brani vincitori) e protagonista di anni di lavoro nel faticosissimo campo della divulgazione musicale.

Il risultato è uno spettacolo originale pensato per un pubblico che chiede alla musica sorpresa e verità: una serata in cui la voce di Ron incontra l’orchestra per dare corpo, volume e colori nuovi a canzoni che hanno fatto strada nel tempo, e che oggi ritrovano, in teatro, la loro dimensione più intima e insieme corale.

Ron in Tour

Il 2025 si sta chiudendo per Ron all’insegna di una instancabile attività live con due spettacoli, Musica e Parole, che lo vede accompagnato dall’attore Marco Caronna e dal tastierista Giuseppe Tassoni, al suo fianco da molti anni, e Al Centro Esatto della Musica, in cui la sua storia musicale viene ripercorsa con una band più tradizionale che lo vede affiancato oltre che da Tassoni anche da Roberto Di Virgilio (chitarre); e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Le ultime date di Ron di quest’anno

25 ottobre 2025 – Martina Franca – Al centro esatto della musica

26 ottobre 2025 – San Severo – Al centro esatto della musica

2 novembre 2025 – Viterbo – Musica e parole

14 e 15 novembre 2025 – Cagliari – Al centro esatto della musica

29 novembre 2025 – Biella – Musica e parole

8 maggio 2026 – Fiorano Modenese (MO) – Al centro esatto della musica

Tutte le date di Ecco che incontro l’anima

27 marzo 2026 – Carpi (Modena), Teatro Comunale

01 aprile 2026 – Bologna, Teatro Duse

09 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo

11 aprile 2026 – Milano, Teatro Lirico

20 aprile 2026 – Roma, Teatro Olimpico

22 aprile 2026 – Bitritto (Bari), Palatour

30 aprile 2026 – Sanremo, Teatro Ariston