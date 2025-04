Roma Summer Fest: Patti Smith in concerto a settembre

Roma si prepara ad un evento speciale: il ritorno di Patti Smith con un concerto che si terrà nella suggestiva Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, all’interno del Roma Summer Fest. La poetessa del rock proporrà i suoi brani più famosi, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, Tony Shanahan al basso e Seb Rochford alla batteria.

L’instancabile 78enne, tra i 100 migliori artisti di sempre, ritorna con il suo rock carismatico, icona di un genere che richiama le origini del rock, il sound statunitense, quello psichedelico degli anni Settanta, delle grandi rivoluzioni e dei grandi cambiamenti. Patricia Lee Smith è un grande racconto di musica e letteratura, di concerti che diventano storia. Come quelli del 1979 a Bologna e Firenze per l’album Wave, che per chi c’era rimane indimenticabile.

Erano solo 4 anni dopo il suo straordinario debutto con Horses : il punk che ispirò le generazioni successive e che sfociò nel grunge degli anni Novanta dai Nirvana ai Sonic Youth. Patti Smith musicista, scrittrice con opere come Just Kids, vincitore del National Book Award, in cui racconta la sua amicizia con il fotografo Robert Mapplethorpe. Patti Smith attrice, fotografa e visual artist, Patti Smith “sacerdotessa maudite del rock”.

L’incontro con Papa Francesco e il prossimo evento a Roma

Solo lo scorso 26 marzo Patti Smith è stata omaggiata alla Carnegie Hall di New York da artisti del calibro di Bruce Springsteen, Johnny Depp, Ben Harper, Scarlett Johansson, tra gli altri. Il suo talento è stato riconosciuto a livello internazionale con numerosi premi, inclusi candidature ai Grammy e ai Golden Globe, e il titolo di Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia. Indimenticabile anche la sua esibizione alla cerimonia del Nobel per la Letteratura nel 2016, in onore di Bob Dylan.

Nata a Chicago il 30 dicembre 1946, è cresciuta all’interno della comunità dei Testimoni di Geova, ma la spiritualità di Patti Smith, segno della sua indole ribelle, non è rimasta imprigionata tra i confini dei dogma, nonostante abbia ricevuto un’educazione profondamente radicata nei precetti biblici. Da adolescente inizia a distaccarsi da quel contesto, un impeto che si riflette nel celebre verso “Jesus died for somebody’s sins, but not mine”, contenuto nella sua reinterpretazione del brano Gloria dei Them, diventato uno dei suoi marchi artistici più noti.

Successivamente prima di raggiungere i 15 anni si avvicina al buddhismo tibetano, affascinata dal valore attribuito alla preghiera continua e silenziosa, per maturare una visione personale della spiritualità, arrivando alla conclusione che le religioni condividono tratti comuni e che i dogmi siano spesso regole costruite dagli uomini, da accettare o meno in base alla propria coscienza.

Nel 2014, a sorpresa di molti, è stata invitata da Papa Francesco a partecipare al Concerto di Natale in Vaticano, un evento trasmesso in TV. L’anno prima era venuta in Italia proprio per incontrare il Santo Padre e di quel momento è rimasta una foto che andrà alla storia: la cantante gli stinge la mano mentre si guardano sorridenti tra la folla.

Smith rispose alle critiche di chi la considerava incoerente per quella frase di Gloria, spiegando che all’epoca aveva vent’anni e desiderava vivere liberamente, anche sbagliando, senza sentirsi in colpa o dover “espiare” i peccati. E proprio per Papa Francesco, l’icona del rock, che non si considera cattolica e non crede in una religione particolare, come ha rivelato in un’intervista che ritroviamo su Tg.La7, ha scritto, nel giorno della morte di papa Bergoglio, una breve poesia: “Un piccolo fiore, un dente di leone, umile e ancora forte. L’ho visto questa mattina e mi ha commosso. Addio Papa Francesco. La natura e la poesia e la sofferenza che sentiamo ci fanno sentire la mancanza del campione.”

Il 15 settembre Patti Smith torna a Roma, chissà, forse con un vuoto nel cuore per Francesco che non c’è più, non su questa Terra. Il concerto sarà un vero e proprio viaggio nella sua musica, in cui si fonderanno l’energia del rock e la profondità poetica dei testi, tra cui spiccano canzoni leggendarie come Because the Night, Dancing Barefoot e People Have the Power. Un evento imperdibile, grazie all’intensità della sua presenza scenica e alla forza espressiva della sua musica.