I Rolling Stones hanno annunciato ufficialmente il loro tour in Europa. La band, in queste ore, ha svelato le date dei concerti europei nell’estate 2022, che dovrebbe iniziare allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, in Spagna, il 1 giugno e nei vari Paesi fino alla fine di luglio. con concerti a Monaco, Liverpool, Amsterdam, Londra, Vienna, Parigi e anche… Milano.

Il gruppo si esibirà in 14 live in tutta questa estate, a partire dal 1 giugno. Lo chiamano “Sixty” per celebrare il loro 60° anniversario. In questa occasione, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood faranno il loro tanto atteso ritorno nel Regno Unito. Dopo la morte del batterista Charlie Watts, al gruppo si unirà Steve Jordan alla batteria.

Saranno interpretati tutti i più grandi successi della band come “Gimme Shelter’,” “Paint It Black,” “Jumpin’ Jack Flash,” “Tumbling Dice” “(I Can’t Get No) Satisfaction,” “Start Me Up”.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K — The Rolling Stones (@RollingStones) March 14, 2022

1 giugno — Madrid, Spagna @ Stadio Wanda Metropolitano

5 giugno — Monaco di Baviera, Germania, @ Stadio Olimpico

9 giugno – Liverpool, Regno Unito @ Anfield Stadium

13 giugno — Amsterdam, Paesi Bassi @ Johan Crujiff Arena

17 giugno — Berna, Svizzera @ Wankdorf Stadium

21 giugno — Milano, Italia @ Stadio San Siro

25 giugno — Londra, Regno Unito @ American Express presenta BST Hyde Park

3 luglio — Londra, Regno Unito @ American Express presenta BST Hyde Park

11 luglio — Bruxelles, Belgio @ Stadio Re Baldovino

15 luglio — Vienna, Austria @ Stadio Ernst Happel

19 luglio — Lione, Francia @ Groupama Stadium @

23 luglio — Parigi, Francia @ Hippodrome ParisLongchamp

27 luglio — Gelsenkirchen, Germania @ Veltins-Arena

31 luglio — Stoccolma, Svezia @ Friends Arena

Rolling Stones a Milano, biglietti concerto 21 giugno 2022

Per acquistare i biglietti potete cliccare sul sito ufficiale di Ticketone. Al momento, però, in data 14 marzo, non è ancora possibile accedere alla prevendita.