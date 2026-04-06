Poster misteriosi a Londra, un QR code che rimanda a Universal Music, un orologio fermo sull’11 aprile e un nome in codice che i fan più attenti conoscono già. I Rolling Stones stanno per annunciare qualcosa. E stavolta sembra tutto vero

Rolling Stones, chi sono i Cockroaches? Il teaser londinese che fa impazzire i fan e punta all’11 aprile: nuovo album in arrivo

Tutto è cominciato venerdì, con alcuni strani poster apparsi nelle strade di Londra. Non un caso che i primi siano comparsi proprio nel quartiere di Hackney, il popolarissimo sobborgo che aveva ispirato e dato il nome al loro ultimo album, ormai tre anni fa, Hackney Diamonds.

Un poster misterioso

Lo stesso poster, senza alcun nome in copertina né alcuna immagine riconoscibile era comparso di lì a qualche ora anche in centro e vicino a tutti i luoghi di culto della musica londinese. Wembley, Hammersmith, Piccadilly, Soho. In evidenza solo la scritta The Cockroaches, un QR code e una data suggerita. Chi scansiona il codice viene indirizzato a un sito — thecockroaches.com — dove può lasciare la propria email per ricevere aggiornamenti. La conferma arriva dalla mail di risposta automatica: il mittente è Universal Music, che è proprio l’etichetta dei Rolling Stones.

Sono proprio i Rolling Stones?

A innescare la scintilla sui social è stato Matt Everitt, broadcaster di BBC 6 Music, che ha notato la coincidenza sul suo profilo Instagram chiedendosi se stesse cadendo in un elaborato scherzo di Primo Aprile o se si trattasse davvero di un annuncio criptico degli Stones. Le immagini che accompagnano il post mostrano il sito del countdown con un orologio bloccato sull’11 aprile.

Perché The Cockroaches

The Cockroaches, le blatte, non è un nome inventato per l’occasione. I Rolling Stones hanno già usato questo alias in passato: negli anni Ottanta suonarono un concerto segreto a Londra sotto il nome Blue Sunday and the Cockroaches. È un precedente che i fan più attenti conoscono e che trasforma il teaser da suggestivo a quasi certo. Una scelta che suonava come omaggio ma anche come ‘menaggio’ nei confronti dei Beatles. Nel senso che morti gli scarafaggi erano uscite le blatte.

C’è un altro dettaglio che alimenta le speculazioni: il font usato sui poster è lo stesso visibile in una foto storica di Ronnie Wood, in cui indossa una maglietta con la scritta “Who the fuck is Mick Jagger?”. Un riferimento interno, il tipo di dettaglio che una band inserisce quando vuole che i fan più appassionati capiscano prima degli altri.

Dove sono i Rolling Stones adesso

Come detto l’ultimo album in studio dei Rolling Stones è Hackney Diamonds, uscito nel 2023. È stato il loro primo disco di inediti in diciotto anni, il primo senza Charlie Watts — scomparso nel 2021 — e il primo con Steve Jordan stabilmente alla batteria ormai come elemento della band aggiunto anche se in alcuni brani il tocco di Watts era ancora presente, canzoni registrate prima della sua scomparsa. L’album, lanciato dal singolo Angry, era stato accolto benissimo, sia dalla critica che dal pubblico, e ha dimostrato che la band ha ancora qualcosa da dire ben oltre la nostalgia del catalogo storico.

L’ultima volta che gli Stones hanno suonato nel Regno Unito risale al 2022, con due concerti ad Hyde Park e uno stadio show all’Anfield di Liverpool. Da allora nessun tour annunciato, nessun album previsto. Il silenzio durato tre anni, interrotto da un countdown che punta all’11 aprile, ha tutto il profilo di un annuncio imminente — disco, tour, o entrambi.

Cosa aspettarsi dall’11 aprile

La data è indicativa ma precisa. Il sito mostra un orologio che si è fermato lì, e chi si è iscritto alla mailing list ha ricevuto una conferma da Universal Music senza ulteriori dettagli. È la grammatica classica di un annuncio a sorpresa costruito per durare qualche giorno: abbastanza informazioni per alimentare l’attenzione, non abbastanza per togliere il mistero.

Quello che si può dire con ragionevole certezza è che si tratti proprio dei Rolling Stones — l’alias, il font, l’etichetta e il sito convergono in una direzione sola. Quello che non si sa ancora è cosa annunceranno: un nuovo album, un tour mondiale, un singolo, o tutto insieme.

I Rolling Stones hanno sempre avuto un rapporto particolare con le sorprese. Quando decidono di tornare, lo fanno in modo che sia impossibile ignorarli. L’11 aprile potrebbe essere uno di quei giorni.