Rolling Stones, “Black and Blue” torna in versione definitiva: con due live inediti

A distanza di 50 anni dalla prima uscita, i Rolling Stones rimettono mano a uno dei loro dischi più audaci. “Black and Blue” torna infatti nei negozi il 14 novembre in un cofanetto Super Deluxe da 5 album in vinile o 4 CD oltre a un Blu-ray di grandissimo rilievo.

La band ha definito questa versione “quella definitiva”, quasi a voler sottolineare che non ce ne saranno altre…

Rolling Stones, le novità di Black and Blue

Il cuore del progetto è il nuovo mix firmato da Steven Wilson, che sostituisce l’originale su tutti i formati arricchito nella versione Blu-ray arrivano anche da un remix digitale ad altissima risoluzione Dolby Atmos e hi-res stereo.

La parte live è ricchissima: nel pacchetto usciranno due inediti assoluti. Il concerto completo di Earls Court 1976 in Atmos e Les Rolling Stones aux Abattoirs, registrato a Parigi nel giugno 1976, inedito TV. C’è poi un altro disco del tutto nuovo, “Outtakes & Jams” che include registrazioni mai pubblicate: prove, qualche improvvisazione e un paio di curiosità raccolte – pare – proprio durante i test per i concerti.

Le novità di Black and Blue dei Rolling Stones

Tra le cose notevoli una cover in versione discomusic di “Shame, Shame, Shame” – anticipata dalla band da qualche giorno sui propri canali ufficiali in streaming, l’inedita “I Love Ladies” e altre session improvvisate per altro con una parata di chitarristi eccezionali: Jeff Beck, Harvey Mandel dei Canned Heat, Wayne Perkins e Robert A. Johnson. Il cofanetto include poi un libro cartonato da 100 pagine con un saggio di Paul Sexton e foto d’archivio e il poster replica del tour ’76.

Formati e special

Oltre alla Super Deluxe, usciranno anche un secondo cofanetto 2LP/2CD (album + outtakes), una versione ridotta che include solo il nuovo mix digitale e diverse altre versioni speciali, tra cui il vinile marmorizzato “black & blue” in tiratura limitata oltre a una edizione zoetrope da collezione.

“Black and Blue”, da rivalutare

Pubblicato nel 1976 come tredicesimo album in studio dei Rolling Stones, “Black and Blue” fotografava gli Stones in piena mutazione dopo l’addio di Mick Taylor. Le session si trasformarono in veri e propri provini a nastro aperto per il nuovo chitarrista: contribuirono Mandel e Perkins, ma fu Ronnie Wood – allora nei Faces con Rod Stewart – a inserirsi prepotentemente come scelta naturale che poi sarebbe stata confermata e che tutt’ora ammiriamo nella band in pianta stabile.

Wood suona in tre brani e l’impressione che il disco offre è che lo faccia con una personalità tale da far pensare che lui stesso desse già per socntato di essere parte della band.

Musicalmente, il disco amplia il vocabolario della band con diverse divagazioni: reggae, funk, soul e jazz, con prove che porteranno alla genesi di hit come “Fool to Cry” e brani ancora oggi tra i preferiti dai fan come “Hot Stuff” e “Memory Motel”.