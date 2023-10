“Rock Your Baby” è il brano di debutto di George McCrae. Scritto e prodotto da Harry Wayne Casey e Richard Finch dei KC e dalla Sunshine Band, è stata una delle incisioni più importanti della prima disco music. Un enorme successo internazionale, la canzone raggiunse il numero uno della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, trascorrendovi due settimane nel luglio 1974 e alla numero 1 anche nel Regno Unito, per tre settimane.

Rock your baby, Significato, Ascolta la canzone

Il pezzo è un invito ad essere amato e “cullato” dalla donna sexy che lui vede. Vorrebbe essere stretto tra le sue braccia, per tutto il tempo.

George McCrae, Rock your baby, Testo della canzone

Sexy woman!

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

There’s nothin’ to it

Just say you wanna do it

Open up your heart

And let the lovin’ start

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Yeah! Hold me tight

With all your might

Now, let your lovin’ flow

Real sweet and slow

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

C’mon!

Ah!

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Oo, oo, oo

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Ah-aaaaaah! Yeah!

Take me in your arms

And rock me

Ah-aaaaaah! Yeah!

Take me in your arms

And rock me

Ah-aaaaaaaaaaaah!

C’mon!

Ah!

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Oo, oo, oo

Woman!

Take me in your arms

Rock your baby

Ah-aaaaaah! Yeah!

Take me in your arms

And rock me

Ah-aaaaaah! Yeah!

Take me in your arms

And rock me

Ah-aaaaaaaaaaaah!

George McCrae, Rock your baby, Traduzione della canzone

Donna sexy!

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Non c’è niente da fare

Dì solo che vuoi farlo

Apri il tuo cuore

E che l’amore abbia inizio

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Sì! Tienimi stretto

Con tutte le tue forze

Ora lascia fluire il tuo amore

Davvero dolce e lento

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Andiamo, forza!

Ah!

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Oh, oh, oh

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Ah-aaaaaah! Sì!

Prendimi tra le tue braccia

E cullami

Ah-aaaaaah! Sì!

Prendimi tra le tue braccia

E cullami

Ah-aaaaaaaaaaaah!

Andiamo, forza!

Ah!

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Oh, oh, oh

Donna!

Prendimi tra le tue braccia

Scuoti il tuo bambino

Ah-aaaaaah! Sì!

Prendimi tra le tue braccia

E cullami

Ah-aaaaaah! Sì!

Prendimi tra le tue braccia

E cullami

Ah-aaaaaaaaaaaah!