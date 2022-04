Rock The Castle 2022: lineup completa, biglietti, informazioni sul festival

Dopo una lunga attesa, e qualche aggiustamento nella lineup, le date confermate per ROCK THE CASTLE 2022 sono Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 Giugno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Vertigo, promoter dell’evento, promette anche per questa nuova eddizione una grande selezione di cibo, birra di qualità, acqua gratis per tutti, ma soprattutto intrattenimento, incontri gratuiti con le band e molto altro ancora per vivere al 100% l’esperienza di un festival in una delle location più suggestive al mondo, un festival che nelle due sole edizioni precedenti ha saputo conquistare il cuore di chi c’è stato.

Di seguito, tutte le informazioni sul festival.

Rock The Castle 2022: la lineup completa

Giovedì 23 giugno 2022

SKILLET

JINJER

MYLES KENNEDY AND COMPANY

CODE ORANGE

THE RAVEN AGE

INFECTED RAIN

Venerdì 24 giugno 2022

MERCYFUL FATE

BLIND GUARDIAN (show con tutto Somewhere Far Beyond)

VENOM

DEATH SS (special show dedicato ai primi album)

GRAND MAGUS

SADIST

Sabato 25 giugno 2022

JUDAS PRIEST

SAXON

UFO (show d’addio)

ANGEL WITCH

GIRLSCHOOL

SKANNERS

Domenica 26 giugno 2022

MEGADETH

MASTODON

KREATOR

SUICIDAL TENDENCIES

BARONESS

THE INSPECTOR CLUZO

Rock The Castle 2022: biglietti

Sono disponibili sia biglietti per le singole giornate, che un abbonamento per tutti e 4 i giorni. Non ci sono abbonamenti per 2 o 3 giorni.

Biglietto in prevendita singola giornata 23 giugno 2022: € 30,00 + d.p.

Biglietto in cassa singola giornata 23 giugno 2022: € 35,00

Biglietto in prevendita singola giornata 24, 25 o 26 giugno: € 60,00 + d.p.

Biglietto in cassa singola giornata 24, 25 o 26 giugno: € 70,00

Abbonamento per le 4 giornate di festival: € 180,00 + d.p. (disponibilità di abbonamenti limitata)

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Per tutte le altre info: www.rockthecastle.eu

Come raggiungere il Castello Scaligero di Villafranca di Verona, per andare al Rock the Castle

In Auto: sono due, le autostrade che portano nei pressi di Villafranca: la A4 con uscita Sommacampagna, e la A22 con uscita Verona Nord e Nogarole Rocca.

Uscendo a Sommacampagna, Villafranca di Verona è da subito indicata, è una strada statale dritta senza grandi possibilità di sbagliarsi.

Dall’uscita di Verona Nord della A22 bisogna prendere la prima uscita a destra della rotonda in direzione Aeroporto. A questo punto bisogna proseguire sempre diritto in direzione Mantova o Aeroporto. Alla fine della tangenziale bisogna proseguire sempre diritto, superando la rotonda, in direzione Villafranca o Mantova fino a quando non ci si trova di fronte il Castello di Villafranca.

Autobus: Dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova si può raggiungere il Castello Scaligero di Villafranca con l’autobus della linea 56.

Treno: Dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova si può raggiungere Villafranca con il treno regionale. Dall’uscita della Stazione di Villafranca sono circa 800 metri a piedi fino al Castello Scaligero, una camminata più che fattibile senza scomodare i mezzi pubblici.