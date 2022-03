Dolly Parton ha deciso di fare un passo indietro e di autoescludersi dalla possibilità di essere inserita nella “Rock & Roll Hall of Fame 2022“. La cantautrice ha annunciato di volersi ritirare dalle nomination di quest’anno spiegando di non credere di essersi guadagnata “quel diritto”. Direttamente dai suoi account social, la Parton ha sottolineato di non voler togliere eventuali voti ad altri artisti candidati insieme a lei che meriterebbero, più di lei, quel riconoscimento.

“Anche se sono estremamente lusingata e grata di essere stato nominato per la Rock & Roll Hall of Fame, non credo di essermi guadagnato questo diritto. Non voglio davvero che i voti vengano divisi a causa mia, quindi devo ritirarmi rispettosamente”

Altri artisti che hanno sia la Rock Hall che la Country Hall of Fame includono Brenda Lee, Johnny Cash, Elvis Presley, Chet Atkins, Hank Williams e gli Everly Brothers. Lei, dopo aver ottenuto la Country Hall of Fame, si sarebbe unita all’elenco dei colleghi. E invece ecco arrivare la sua decisione improvvisa.

Dolly Parton è stata nominata nella rosa dei candidati alla Rock Hall il mese scorso, insieme ai colleghi candidati per la prima volta come Eminem, Lionel Richie, Duran Duran e A Tribe Called Quest. L’istituzione con sede a Cleveland aveva annunciato che 17 artisti e gruppi sarebbero stati presi in considerazione per l’inclusione. Tra loro anche Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, Carly Simon, Judas Priest e Beck.

La cantante ha poi continuato, sempre via social: