L’appuntamento con Rock in Roma 2022 per martedì 19 luglio vede esibirsi, sul palco 4 band: i Testament, Exodus, Heathen e Death Angel. Appuntamento a partire dalle 18 all’Ippodromo delle Capannelle. Due tappe in Italia per i Testament che hanno annunciato un tour europeo di 11 live, sempre insieme ai colleghi:

I giganti del thrash metal della Bay Area TESTAMENT hanno annunciato quasi una dozzina di concerti nei club europei per colmare le lacune tra le loro numerose apparizioni al Summer Festival 2022, e includeranno alcuni dei più grandi e rinomati festival metal del continente. Per gli show saranno raggiunti dai loro compagni e leggende a pieno titolo, Exodus e Heathen, oltre ai Death Angel.

Dopo l’appuntamento a Cremona del 17 luglio 2022, ecco il secondo concerto, a Roma. A seguire tutte le informazioni

Rock in Roma, 19 luglio 2022, Testament, orari

Apertura porte: h 17:00

Inizio concerti: h 18:00

Prezzo biglietti

Posto Unico Intero – € 35,00 + d.p.

Prezzo del biglietto la sera dello show – € 42

Rock in Roma, 19 luglio 2022, Testament, scaletta concerto

Rise Up

The New Order

The Pale King

Children of the Next Level

Practice What You Preach

WWIII

True Believer

D.N.R. (Do Not Resuscitate)

Night of the Witch

The Formation of Damnation

Bass Solo

Souls of Black

First Strike Is Deadly

Over the Wall

Into the Pit

Alone in the Dark

Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, Roma, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.