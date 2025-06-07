Roby Facchinetti: età, moglie e figli, dove vive, canzoni. Tutto su di lui

I Pooh, gruppo iconico della musica italiana, cavalcano l’onda del successo da diversi anni e ancora oggi sono molto popolari. Hanno vissuto periodo musicali diversi e sono sempre stati in grado di adattarsi ai cambiamenti, rimanendo fedeli a se stessi. Tra i membri della band più amati, c’è sicuramente Roby Facchinetti, voce, ma anche tastierista e musicista. Facchinetti ha anche intrapreso la carriera da solista, ma non ha mai pensato di lasciare i Pooh con cui ha conquistato i primi posti delle hit.

Roby nasce a Bergamo nel 1944 e sin da bambino mostra una particolare attitudine verso la musica. A soli 10 anni suona il pianoforte e comincia ad esibirsi in alcuni teatri con alcune band della città. La svolta arriva nel 1966 quando si unisce ai Pooh. Da quel momento la sua carriera è un crescendo e insieme al gruppo realizza brani che oggi sono degli evergreen, cult della storia della musica italiana. Facchinetti ha avuto diverse relazioni e ben 5 figli. Nel 1970 sposa Mirella Costa e dall’unione nascono Alessandra e Valentina. Dopo circa 9 anni il cantante si separa e ha una relazione con l’artista Rosaria Longoni, madre di Francesco.

Nel 1989 si unisce in matrimonio con Giovanna Lorenzi da cui ha altri due figli: Roberto e Giulia. Oggi è felice con la sua famiglia allargata e ha con i suoi figli un bellissimo rapporto. Inoltre adora il suo ruolo di nonno. Facchinetti era molto legato a Velerio Negrini, storico batterista e paroliere dei Pooh, i due hanno dato vita a dei brani bellissimi e quando Negrini, nel 2013 è deceduto il cantante ha vissuto un momento drammatico. Nel salotto di Verissimo ha raccontato di aver sofferto di depressione: “Eravamo io l’autore e lui il compositore. Avevamo un rapporto molto forte. Quando ho ricevuto la telefonata della moglie avevo capito subito cosa era accaduto, ma non lo volevo accettare. È una cosa che non pensi, non immagini. Io avevo due anni più di lui. Sono stato davvero molto male e sono entrato in un periodo molto difficile, non sapevo come uscirne e mi sono fatto aiutare.”

Roby Facchinetti carriera: tutti i successi dell’artista

Il successo di Roby Facchinetti è legato a quello dei Pooh. Nonostante alcuni progetti realizzati da solo, il cantante deve molto al gruppo. Una band che ancora oggi riempie le piazze e i suoi live sono sold out. I brani che hanno segnato la carriera di Facchinetti sono veramente tanti: da Dammi solo un minuto a Cercami, ma anche Piccola Katy e Uomini Soli, Facchinetti si è sempre impegnato molto per l’affermazione della band e ha dato vita a canzoni che oggi sono patrimonio comune della musica italiana.

Ma che vita la mia è il suo terzo album da solista: è uscito nel 2014. In seguito ha partecipato come giudice a The Voice, esperienza che ha condiviso con il figlio Francesco con cui nel 2007 ha cantato sul palco dell’Ariston la canzone Vivere normale. Nel 2018 Roby è tornato a Sanremo in gara con il collega Riccardo Fogli: i due hanno hanno presentato il brano Il segreto del tempo. Recentemente ha pubblicato l’opera-prog Parsifal – L’uomo delle stelle, su testi di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini. Se da solo ha pubblicato 7 album con i Pooh, Roby ne ha condivisi più di 40.

Dove vive Roby Facchinetti

Roby Facchinetti vive a Bergamo in una villetta molto bella. Il cantante ha girato tutto il mondo per lavoro, ma è rimasto legato alla sua città di origine. Nonostante l’amore per Bergamo, recentemente il cantante ha rivelato che la sua città negli ultimi anni è cambiata notevolmente divenendo più insicura. Questo perché nel 2023 è stato vittima di una violenta rapina dove insieme alla moglie è stato sequestrato per alcune ore d’alcuni malviventi che si sono introdotti in casa.

“Ho conosciuto il terrore per la prima volta quando ho avuto in casa, insieme ai miei cari, quattro rapinatori mascherati, vestiti di nero, di cui a malapena intravvedevo gli occhi, armati fino ai denti, che mi hanno puntato la pistola per tre quarti d’ora”. Facchinetti è presente sui social: ha un profilo Instagram, ma anche Facebook e X.