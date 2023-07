Robbie Williams si esibirà stasera, 28 luglio 2023, alle Mura di Lucca, in via Carducci per la rassegna culturale e musicale “Lucca Summer Festival”. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Robbie Williams, Lucca, 28 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Robbie Williams inizierà alle 21.

Hey Wow Yeah Yeah

Let Me Entertain You

Land of 1000 Dances (Chris Kenner cover)

Monsoon

Strong

Come Undone

Could It Be Magic (Barry Manilow cover)

Don’t Look Back in Anger (Oasis cover)

The Flood (Take That song)

Love My Life

Candy

Feel

Kids

Rock DJ

No Regrets

She’s the One (World Party cover)

Angels

Let Me Entertain You / Strong / Come Undone / Rock DJ / Feel / Candy / Angels

Robbie Williams, Lucca, 28 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono disponibili ancora solo due tipologie di biglietti per il concerto di Robbie Williams al Lucca Summer Festival. Si parte da 89.70 per il posto in piedi fino a 149,50 per il DIAMOND pit. in piedi. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Lucca Summer Festival

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone. Il concerto di Robbie Williams è a circa 300 metri, alle Mura di Lucca, in via Carducci.

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).