Robbie Williams, il singolo Rocket anticipa il nuovo album Britpop

Robbie Williams torna sulla scena musicale internazionale e lo fa con un album dalle sonorità inedite. Si tratta del suo tredicesimo disco in studio, si chiama Britpop e uscirà in autunno. L’album è però già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali. Il primo brano estratto è Rocket, già disponibile in digitale, che ha visto la partecipazione di Black Sabbath Tony Iommi, il leggendario musicista. Questo brano ha inoltre in sé sonorità rock, ma anche un ritornello che è un vero e proprio inno. Scritto da Robbie Williams, Karl Brazil, Tony Iommi e Tom Longworth, il pezzo sta ottenendo un grande successo.

Il video è disponibile dal 23 maggio e ritrae il cantante con un outfit ispirato al punk, con dei pantaloni scozzesi rossi ma anche una collana e una giacca da motociclista in pelle ricoperta di graffiti. Alcune scene sono inoltre state girate insieme a Tomy Iommi nella sua città natale Birmingham. “Questo è un tripudio di chitarre, come potete immaginare, è adrenalinico e scatenato“, ha raccontato Williams a proposito del brano Rocket.

Quando uscirà il nuovo album Britpop e la tappa del tour in Italia Parlando invece del disco, il cantante ha invece ammesso che si tratta dell’album che avrebbe voluto scrivere e pubblicare dopo il suo addio ai Take That nel 1995. “C’è un po’ di ‘Brit’ lì dentro, e c’è sicuramente anche un po’ di ‘pop’” – ha continuato lui – “Sono immensamente orgoglioso di questo lavoro e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album; è crudo, ci sono più chitarre ed è un album ancora più allegro del solito“. Non ci sono molte informazioni sul nuovo progetto di Robbie Williams, ma si sa che uscirà in autunno, anche se non è ancora stata annunciata la data precisa. Nel frattempo, l’artista sarà in tour questa estate, e arriverà anche in Italia. Il 17 luglio si esibirà infatti a Trieste.

Robbie Williams e l’addio ai Take That

Nel 1995 il cantante ha lasciato i Take That dopo anni di collaborazioni. Durante un’intervista rilasciata per BBC Radio 2, lui stesso ha confessato di essersi sentito – in quel periodo – come se si trovasse in un edificio in fiamme e avesse bisogno di uscirne subito. “Le cose non andavano bene a casa e tutto quel successo per me era nuovo” – ha ammesso – “ho pensato che avrei fatto quel tour e poi avrei lasciato. Quando lo comunicai loro mi dissero che se volevo potevo andarmene anche subito“. Dopo la sua uscita dal gruppo, i Take That si sono sciolti un anno dopo e a distanza di anni i loro rapporti sono migliorati. Nel 2010 c’è stata la loro reunion speciale a cui ha partecipato anche Robbie Williams.