Robbie Williams e i suoi problemi di salute. “Diagnosticato scorbuto e depressione”

Robbie Williams ha attraversato un periodo difficile per un’alimentazione sbagliata e per la depressione. Il cantante lancia un messaggio

Robbie Williams ex star dei Take That e grande solista inglese, che ha raggiunto l’apice del successo con brani come Angels, Feel, Rock DJ e She’s the One è tornato al centro della cronaca per la sua salute. Amato da milioni di fan, Williams fin dai tempi della boy band di maggior successo della storia della musica, formatasi negli anni Novanta a Manchester, ha dimostrato di avere l’ “argento vivo addosso”, tanto da decidere per primo di spiccare il volo, portando il gruppo allo scioglimento nel 1996.

E’ lui il re della seconda metà degli anni Novanta, non solo in Inghilterra ma anche nel resto del mondo con oltre 21 milioni di album venduti e 9 milioni di singoli. Con ben sei album in studio entra nella lista dei 100 album più venduti di sempre nel Regno Unito. Robbie Williams è stato l’artista con il maggior numero di vendite nel Regno Unito negli anni Duemila e, in quel decennio, il cantante più passato in radio sulle emittenti britanniche.

Il messaggio di Robbie Williams

L’artista non ha mai nascosto i suoi problemi con la depressione e le dipendenze, da alcool e stupefacenti, che l’hanno costretto più volte a disintossicarsi in cliniche specializzate. A distanza di anni ritorna su questi argomenti durante un’intervista, e le sue parole hanno fatto il giro del web.

Robbie Williams si confessa al quotidiano The Mirror, parlando apertamente dei suoi problemi di salute mentale e fisica. Tuttavia questa sua apertura ha uno scopo preciso: quello di sensibilizzare il pubblico su questi temi.

All’inizio del 2025, Williams ha attraversato un periodo difficile, segnato da ansia e depressione. Non è la prima volta che affronta questi disturbi, ma stavolta la situazione è stata aggravata da un dimagrimento eccessivo, causato anche dall’uso di farmaci soppressori dell’appetito. A causa della cattiva alimentazione e della perdita di peso, il suo organismo si è fortemente indebolito, fino a portarlo a una diagnosi inaspettata: lo scorbuto, una malattia rara nei Paesi sviluppati, ma ancora possibile.

Lo scorbuto è causato da una grave carenza di vitamina C ed è noto per provocare sintomi come stanchezza, dolori muscolari, lividi inspiegabili, gengive sanguinanti e, nei casi più gravi, anemia. Robbie ha raccontato di aver avuto dolori alle gambe e lividi senza motivo, segni che hanno portato i medici a individuare la malattia. Lui stesso ha ammesso: “Pensavo che lo scorbuto fosse sparito nel Settecento”.

Il cantante ha voluto lanciare un messaggio importante: “dimagrire troppo in fretta non è mai salutare”. Williams ha detto che credeva di seguire una dieta sana, ma in realtà era carente di nutrienti fondamentali, a partire dalla vitamina C. Oggi, fortunatamente, sta meglio, ma la sua esperienza rappresenta un serio campanello d’allarme su quanto sia importante alimentarsi in modo equilibrato, soprattutto quando si combatte con problemi di salute mentale.