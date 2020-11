A partire da oggi, venerdì 20 novembre 2020, è disponibile Can’t Stop Christmas, il singolo natalizio di Robbie Williams, contenuto nella versione deluxe dell’album The Christmas Present, già disponibile in digitale dall’anno scorso, pubblicato precisamente il 22 novembre 2019.

Can’t stop Christmas è una nuova versione dell’omonimo classico, prodotta da Guy Chambers e Richard Flack, con un testo fortemente caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 che ha stravolto le nostre vite: dal disinfettante alle piattaforme per comunicare, fino ai riferimenti al distanziamento sociale e agli acquisti on line, la popstar britannica ha provato ad esorcizzare tutte le conseguenze della pandemia, ricordando che, nonostante tutto, “nulla può fermare il Natale”.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Can’t stop Christmas. Clicca qui per vedere l’official lyric video.

Robbie Williams – Can’t stop Christmas: il testo

Oh what a miserable year

But what a time to be alive

Sadly some friends disappeared

It’s never been like this before

It feels like we’re at war.

So I wonder who’s gonna decide

If we can do the Auld Lang Syne

I wish that I could do what I like

With this family of mine

We’re going out of our minds.

So what are we to do

About your FaceTimes and Zooms

There’s a room inside my mind

And it’s always here for you.

Nothing’s gonna stop Christmas

No chance.

You can’t take away our season

Like you can take away the why’s

(Santa’s on his sleigh

But now he’s two metres away).

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

(We’ve got a wish list

To catch the Christmas time).

If you’re wondering what I like

Stacks of sanitiser will do fine

I guess you do your shopping online

The high street lights are out

There’s nobody about.

So where will we all be

Come this time next year

I know you’ll be with me

And I’ll be here

Nothing’s gonna take Christmas.

You can’t take away our season

Like you can take away the why’s

(Santa’s on his sleigh

But now he’s two metres away).

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

(We’ve got a wish list

To catch the Christmas).

Why, oh why are we all waiting

The whole damn world anticipating

Beyond boredom and frustration

The planet’s locked in what ifs and maybes.

You can’t take away our season

Like you can take away the why’s

(I spoke to Santa Claus

I hear he’s waiting at the door).

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

We’ve all missed this

So here’s our wish list

You can’t stop Christmas time.

Robbie Williams – Can’t stop Christmas: la traduzione

Oh che anno miserabile

Ma che momento per essere vivi

Purtroppo alcuni amici sono scomparsi

Non è mai stato così prima

Sembra che siamo in guerra.

Quindi mi chiedo chi deciderà

Se riusciamo a cantare l’Auld Lang Syne

Vorrei poter fare quello che mi piace

Con questa mia famiglia

Stiamo andando fuori di testa.

Allora cosa dobbiamo fare

Riguardo il tuo Facetime o Zoom

C’è una stanza nella mia mente

Ed è sempre qui per te.

Niente fermerà il Natale

Nessuna possibilità.

Non puoi portare via la nostra stagione

Come se tu potessi portare via i perché

(Babbo Natale è sulla sua slitta

ma ora è a due metri di distanza).

Le persone avranno bisogno di qualcosa in cui credere

Dopo un anno di esperienza

(Abbiamo una lista dei desideri

per cogliere il Natale).

Se ti stai chiedendo cosa mi piace

Pile di disinfettante andranno bene

Immagino che tu faccia acquisti on line

Le luci della strada principale sono spente

Non c’è nessuno.

Allora dove saremo tutti

Vieni questa volta l’anno prossimo

So che sarai con me

E io sarò qui

Niente prenderà il Natale.

Non puoi portare via la nostra stagione

Come se tu potessi portare via i perché

(Babbo Natale è sulla sua slitta

ma ora è a due metri di distanza).

Le persone avranno bisogno di qualcosa in cui credere

Dopo un anno di esperienza

(Abbiamo una lista dei desideri

per cogliere il Natale).

Perché, perché stiamo tutti aspettando

L’intero dannato mondo aspetta

Oltre la noia e la frustrazione

Il pianeta è bloccato nei cosa, se e forse.

Non puoi portare via la nostra stagione

Come se tu potessi portare via i perché

(Ho parlato con Babbo Natale

Ho sentito che sta aspettando alla porta).

Le persone avranno bisogno di qualcosa in cui credere

Dopo un anno di esperienza

Ci siamo persi tutti questo

Quindi ecco la nostra lista dei desideri

Non puoi fermare il Natale.