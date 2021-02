“The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy” è il titolo del nuovo album di Rob Zombie.

In una recente intervista, ha raccontato che il disco era già stato completato un paio d’anni fa e ha raccontato il motivo per il quale ha aspettato così tanto prima di decidere di annunciarlo ufficialmente e pubblicarlo:

“Mi piace fare dischi per un lungo periodo di tempo. Lavoravamo per un po’, poi andavamo in tour. Tornavamo, poi andavamo in tour, live con le canzoni. E poi proprio mentre pensavo,” Oh, lo metterò fuori” è stato quando è iniziato il mio ultimo film da regista, “3 From Hell”. Quindi mi son detto, “Beh, non pubblicherò un disco mentre sto girando un film perché non posso fare nulla per promuoverlo””