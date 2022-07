Rkomi si esibirà questa sera, 30 luglio 2022, a Roma, in concerto all’Ippodromo delle Capannelle per la rassegna “Rock in Roma“. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “Insuperabile”, attualmente è in tour prima di sedere dietro al bancone di X Factor 2022 come giudice della nuova edizione (accanto ad Ambra, Fedez e Dargen d’Amico). Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti del concerto e sulla scaletta.

Rkomi concerto Rock in Roma, 30 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per Rkomi a Roma, stasera, 30 luglio 2022. Il pezzo per il posto unico è di 34.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Rkomi concerto Rock in Roma, 30 luglio 2022, Scaletta concerto

Partire da te

Maleducata

10 ragazze / Acqua calda e limone

Mai più

Milano bachata

Blu

Luna piena

Apnea

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

Rotto Dentro

Diecimilavoci

Ho Spento Il Cielo

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Solletico

Ossa rotte

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

(with Karakaz)

Partire da te

Insuperabile

Nuovo Range

Rkomi e il boom con l’album Taxi Driver

Per Rkomi, il disco Taxi Driver è stato l’album dei record e della rivelazione al grande pubblico: 5 volte disco di platino, è stato l’album più venduto del 2021. La deluxe edition Taxi Driver + gli ha dato un’ulteriore marcia in più, grazie al successo di singoli come La coda del diavolo (certificata triplo platino) e Insuperabile (presentata al Festival di Sanremo 2022 e certificata doppio platino). E non è finita qui: infatti Taxi Driver è l’album più venduto del primo semestre 2022, un risultato impressionante se si considera che l’album in questione è uscito ben 15 mesi fa. Fino a poche settimane fa aveva totalizzato oltre 1 miliardo di stream totali e 24 certificazioni platino. Rkomi si attesta ai vertici anche nella classifica dei singoli più venduti del primo semestre 2022, dove occupa la posizione n°5 grazie a La coda del diavolo con Elodie e la n°10 con Insuperabile.

Ippodromo delle Capannelle, Roma, Come arrivare

Ecco le indicazioni su come raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle, a Roma dove questa sera si esibirà Rkomi.

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.