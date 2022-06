Rkomi e Paola Di Benedetto fidanzati: la foto del bacio

Negli scorsi giorni, Paola Di Benedetto e Rkomi sono usciti allo scoperto. E’ il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana ad immortalare il primo bacio della neo coppia. Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha spiegato come è nata la storia d’amore tra il cantautore (neo giudice di ‘X Factor’) e la speaker radiofonica, ex di Federico Rossi ed ex vincitrice del ‘Grande Fratello Vip’.

I due si frequentano da poco, ma le premesse per una love story che possa durare ci sono tutte. È stata Milano, la città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi le loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram, i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca “in” di Milano, poi seduti, vicini e complici, a teatro e infine questo weekend a Roma. Dopo il Radio Zeta Future Hits Live – primo festival dedicato alla generazione Zeta, condotto da Paola Di Benedetto e al quale Rkomi partecipava in veste di cantante – sono andati a mangiare fuori in gruppo al ristorante di Tommaso Paradiso (Tomà), ma nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente.

Lo scambio di battute tra Fedez e Paola Di Benedetto

Durante una recente ospitata a ‘The Flight’ su RTL 102.5, Fedez, a più riprese, ha stuzzicato l’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’, sulla sua frequentazione con Rkomi:

Fedez: “A X Factor sono tutti molto simpatici e carini. Rkomi mi è sembrato molto simpatico…”

Di Benedetto: “Dicono lo sia, in effetti. Dicono così, poi…”

Fedez: “Tu Paola lo hai mai conosciuto?”

Di Benedetto: “Certo, lo abbiamo avuto qui mille volte ospite per interviste”.