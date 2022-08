Rkomi si esibirà domenica 14 agosto 2022 a Gallipoli, al Parco Gondar. Insieme a lui, sul palco, prima del live, si esibiranno anche Massimo Pericolo e Bresh. Il cantante è reduce dall’ottimo riscontro di vendite e ascolti del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2022, Insuperabile. Il pezzo, nonostante non sia arrivato ai piani alti della classifica, è diventato una vera e propria hit, in grado di continuare a trainare le vendite e lo streaming del disco “Taxi driver”. L’album è risultato il più ascoltato e venduto del 2021 e, nei primi mesi del 2022, ha mantenuto i primi gradini della chart, a cementare ancora di più il grande riscontro ottenuto. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto di Rkomi a Gallipoli, al Parco Gondar, in calendario domenica 14 agosto 2022, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Rkomi, Gallipoli, 14 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto a Gallipoli di Rkomi. Il prezzo è di 48 euro per il posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Rkomi, Gallipoli, 14 agosto 2022, Scaletta concerto

Partire da te

Maleducata

10 ragazze / Acqua calda e limone

Mai più

Milano bachata

Blu

Luna piena

Apnea

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

Rotto Dentro

Diecimilavoci

Ho Spento Il Cielo

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Solletico

Ossa rotte

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

(with Karakaz)

Partire da te

Insuperabile

Nuovo Range

Rkomi, Gallipoli, il boom nel 2021 e la conferma nel 2022

Taxi Driver di Rkomi è l’album più venduto del 2021 e ha ottenuto ben 5 volte disco di platino. La deluxe edition gli ha dato un’ulteriore marcia in più, grazie al successo di pezzi come La coda del diavolo featuring Elodie (certificata triplo platino) e Insuperabile (presentata al Festival di Sanremo 2022 e certificata doppio platino).

Taxi Driver è risultato essere il disco più venduto del primo semestre 2022, un risultato impressionante se si considera che l’album in questione è uscito ben 15 mesi fa. Fino a poche settimane fa aveva totalizzato oltre 1 miliardo di stream totali e ottenuto 24 certificazioni platino.