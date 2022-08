Sarà Follonica la nuova tappa del tour estivo di Rkomi. Il cantante si sta esibendo live dopo il successo della sua partecipazione a Sanremo 2022 con il brano “Insuperabile” e il doppio boom ottenuto dal suo ultimo disco, Taxi driver. L’album è risultato essere il più venduto di tutto il 2021 e, dai dati resi noti dalla Fimi, è sempre il disco di maggior successo dei primi sei mesi di quest’anno. La versione deluxe di Taxi Driver continua a mantenere il primato della chart, a simboleggiare il grande riscontro tra radio, streaming e vendite. Per lui, poi, dopo i live estivi, inizierà una nuova avventura, questa volta nel ruolo di giudice. Sarà lui, insieme ad Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, a sedere dietro il bancone di X Factor 2022. Una rivoluzione a tutto tondo per il talent show in onda su Sky Uno che vede una giuria completamente rinnovata e Francesca Michielin nel ruolo di conduttrice. Nell’atteso di vederlo al debutto sul piccolo schermo, a seguire, tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto a Follonica, in programma mercoledì 17 agosto 2022, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Rkomi, Follonica, 17 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Rkomi a Follonica, in calendario mercoledì 17 agosto 2022. Il prezzo è di 34.50, posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Rkomi, Follonica, 17 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Rkomi a Follonica, nuova tappa del suo tour estivo. Il concerto inizierà alle 21.30.

Partire da te

Maleducata

10 ragazze / Acqua calda e limone

Mai più

Milano bachata

Blu

Luna piena

Apnea

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

Rotto Dentro

Diecimilavoci

Ho Spento Il Cielo

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Solletico

Ossa rotte

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

(with Karakaz)

Insuperabile

Nuovo Range