Rkomi: età, carriera e vita privata del cantante

Rkomi torna sulla scena musicale con un album, Decrescendo, che rivela la sua parte più cantautorale. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato un brano intenso, dalle sonorità originali e dal testo significativo, il cantate milanese racconta se stesso attraverso brani che parlano della sua infanzia, del rapporto con la madre, e degli amici. Oggi che ha 30 anni ha deciso di dedicarsi del tempo per conoscere meglio se stesso. Ha conquistato una maturità consapevole che ha influenzato anche il suo modo di fare musica.

Nato a Milano nel 1993 Mirko Manuele Martorana, questo il vero nome di Rkomi, non ha avuto un’infanzia felice. Cresciuto a Calvairate, nella periferia est della città, ha frequentato la scuola alberghiera, ma non ha conseguito il diploma. A 17 anni ha deciso di lasciare il liceo per dedicarsi alla musica insieme ai suoi amici Tedua e Izi. Nel 2012 realizza i suoi primi lavori, ma è nel 2016 che ottiene il primo successo: l’EP Dasein Sollen contiene il brano Aeroplanini di carta, in cui compare anche l’amico Izi, La canzone conquista il disco di platino.

Il secondo album Ossigeno è del 2018 e vanta le collaborazioni di Tedua, Ernia e Night Skinny. L’anno dopo pubblica Dove gli occhi non arrivano, lavoro dove sono presenti le voci di Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali. Album che conquista le vette delle classifiche, ma è Taxy driver che lo consacra artista tutto tondo. L’affermazione lo porta direttamente sul palco di Sanremo 2012: partecipa con il brano Insuperabile che si piazza al 17esimo posto. Il pezzo ha però un successo inaspettato. In seguito è stato giudice di X Factor 2022 e ha pubblicato un album con Irama, con cui ha duettato in diverse hit di successo: da Luna piena a 5 gocce e No stress.

Rkomi, vita privata: l’infanzia e gli amici speciali

In diverse intervista Rkomi ha parlato della sua infanzia difficile. E’ cresciuto in un quartiere periferico di Milano e questo ha condizionato la sua crescita da diversi punti di vista. Recentemente ha rivelato di non aver conosciuto il padre: “Non ho mai conosciuto mio padre, se n’è andato che avevo un anno, ma non mi sono mancate figure di riferimento maschili forti e sane: uno zio, ma soprattutto mio fratello più grande, che per me è stato una sorta di padre. Forse mi ha voluto più bene di quanto ne abbia voluto a sé stesso.”

Nel nuovo lavoro Rkomi racconta anche le violenze le violenze che la madre ha subito dal compagno: scene a cui ha assistito quando aveva solo 9 anni. Difficilmente il rapper è stato protagonista del gossip, delle sue relazioni si sa poco se non che in passato ha avuto un flirt con Paola di Benedetto, e nel 2023 è stato avvistato con la modella Havana Plevani. Da qualche mese è legato a Viviana Vogliacco, ex finalista di Miss Italia. I due hanno ufficializzato la relazione con un post pubblicato su Instagram.

Decrescendo, il nuovo EP di Rkomi: “L’importanza di tornare alle radici”

Decrescendo è il nuovo Ep di Rkomi, un lavoro di crescita dell’artista che invita ad una riflessione profonda e introspettiva. Dai testi si percepisce che l’artista è sempre più cantautore, senza dimenticare le sue origini musicali: “Diciotto canzoni che sono lettere rivolte a tante persone della mia vita…” Così ha definito Rkomi i brani del neo album.

Dall’infanzia, l’adolescenza difficile dove perdersi era facilissimo, al rapporto con la madre, in Decrescendo c’è tutto il vissuto dell’artista milanese che a 30 anni compiuti ha sentito il bisogno di raccontare qualcosa di significativo attraverso la musica: “È la decrescita del titolo, appunto. Tornare alle radici per capire chi si è. È un disco “onesto”: volevo parlare di certi aspetti del mio passato, liberamente.”