Nuova tappa del tour estivo di Rkomi che, stasera, 18 agosto 2022, si esibirà a Bellaria – Igea Marina. Il cantante interpreterà alcuni dei più grandi successi della sua carriera, inclusi i pezzi tratti dal suo ultimo disco -dei record- “Taxi driver”. L’album è risultato come il più venduto del 2021, battendo tutti i colleghi. E, inoltre, da gennaio a giugno di quest’anno, è sempre la riedizione del disco a trionfare, al primo posto, della chart Fimi, bissando il boom ottenuto pochi mesi prima. E il periodo d’oro per Rkomi non è affatto finito. A settembre inizia un’altra avventura -con un altro ruolo- sul piccolo schermo. Su Sky Uno, infatti, sarà giudice di X Factor 2022 insieme a Dargen D’Amico, Ambra e Fedez. Una versione del talent show completamente rinnovata che vede anche una nuova conduzione, quella di Francesca Michielin. Nell’attesa del debutto dietro al bancone, ecco le anticipazioni e informazioni sul concerto di Rkomi a Bellaria – Igea Marina, in programma giovedì 18 agosto 2022, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Rkomi, Bellaria – Igea Marina, 18 agosto 2022, Biglietti

Il concerto al Beky Bay Beach Village di giovedì 18 agosto 2022 è sold out. Non sono più disponibili posti per il live del cantautore.

Rkomi, Bellaria – Igea Marina, 18 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta delle canzoni interpretate da Rkomi durante la sua tappa di giovedì 18 agosto 2022, a Bellaria – Igea Marina. Non mancheranno le hit come “Insuperabile”, “La coda del diavolo” (incisa con il featuring di Elodie), “Ossa rotte”, “Nuovo range” e “Partire da te”. Il concerto inizierà alle 20.30.

Partire da te

Maleducata

10 ragazze / Acqua calda e limone

Mai più

Milano bachata

Blu part. II / Blu

Luna piena

Apnea

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

Ossa rotte

Diecimilavoci

Ho Spento Il Cielo

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Cuore Dollari (64 bars)

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

Ho Paura Di Te

Partire da te

Insuperabile

Nuovo Range

Acquagym