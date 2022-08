Rkomi si esibirà all’Anfiteatro Maria Pia, ad Alghero (Sassari), stasera, 20 agosto, con una nuova tappa del tour che sta portando in giro per l’Italia, nell’estate 2022. Per il cantante un periodo d’oro e un nuovo impegno stimolante all’orizzonte. Sarà infatti tra i giudici della nuova edizione di X Factor, in partenza a metà settembre, su Sky Uno. Dai casting -in partenza il 15 settembre prossimo- Rkomi sarà accanto a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico, per trovare il nuovo vincitore di questa edizione tutta rinnovata del talent show. Alla conduzione, Francesca Michielin, vincitrice del programma nel 2011, nella squadra di Simona Ventura. Rkomi è stato protagonista del 2021 grazie al suo album “Taxi Driver” che si è posizionato al primo posto degli album più venduti nella classifica Fimi. Dopo la sua partecipazione a Sanremo con “Insuperabile”, per lui certificazioni di dischi di platino e nuovamente il gradino più alto negli album da gennaio a giugno del 2022. La riedizione del suo progetto ha battuto ogni concorrenza, confermandolo seguitissimo dal grande pubblico. A seguire potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sul suo concerto ad Alghero in programma sabato 20 agosto 2022, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Rkomi, Alghero, 20 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponili biglietti “Parterre in piedi” a 34.50 euro cadauno. Potete cliccare qui per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Rkomi, Alghero, 20 agosto 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Rkomi ad Alghero si terrà all’Anfiteatro Maria Pia a partire dalle 21.30. Nella scaletta troveremo i suoi più grandi successi da “Insuperabile” all’ultimo singolo “Ossa rotte”, passando per “La coda del diavolo”, originariamente incisa con il featuring di Elodie.

Partire da te

Maleducata

10 ragazze / Acqua calda e limone

Mai più

Milano bachata

Blu part. II / Blu

Luna piena

Apnea

Ho Paura Di Te (ft. Karakaz)

Ossa rotte

Diecimilavoci

Ho Spento Il Cielo

La Coda Del Diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Cuore Dollari (64 bars)

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi Driver

Ho Paura Di Te

Partire da te

Insuperabile

Nuovo Range

Acquagym