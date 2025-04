Ritorno americano per i Sex Pistols, ma senza Johnny Rotten

I Sex Pistols tornano in tour negli Stati Uniti dopo più di vent’anni, ma stavolta lo faranno senza Johnny Rotten.

Una tournée che riaccende la memoria del loro passaggio turbolento nel 1978. È il tipo di notizia che, nel mondo del rock, arriva come un fulmine a ciel sereno. I Sex Pistols, band simbolo del punk britannico e autentico terremoto sonoro e culturale degli anni Settanta, annunciano un ritorno negli Stati Uniti dopo oltre due decenni di silenzio live.

La tournée partirà il 16 settembre 2025, e lo farà da un luogo che ha un peso storico e simbolico fortissimo: il Longhorn Ballroom di Dallas, Texas. Non una location qualunque, ma lo stesso palco su cui, nel 1978, la band visse uno degli episodi più duri della sua breve ma intensissima avventura americana.

I Sex Pistols senza Johnny Rotten di nuovo negli Stai Uniti

Quella del ’78 fu una tournée disastrosa e leggendaria allo stesso tempo. Un tour spinto più dalla voglia di provocare che da una vera strategia musicale. Il pubblico statunitense, in gran parte impreparato all’uragano punk che arrivava dall’Inghilterra, accolse la band tra sputi, risse, insulti e incomprensioni. Ma fu proprio da lì che i Pistols scrissero una delle pagine più rumorose e genuine della storia della musica rock. Ripartire proprio da quel punto, oggi, non è casuale: è una scelta forte, quasi una rivendicazione del proprio passato.

Ma c’è un’assenza che pesa. Quella di Johnny Rotten, all’anagrafe John Lydon, frontman e anima incendiaria dei Pistols. La sua voce, la sua faccia e i suoi sguardi folli sono stati il volto del punk per intere generazioni. Tuttavia, non prenderà parte a questo tour. I motivi sono legati a divergenze insanabili con il resto della band, ma anche a una distanza artistica e personale che si è fatta sempre più ampia negli anni.

Già in passato, Lydon aveva espresso forti critiche verso i tentativi di reunion e verso la gestione del nome “Sex Pistols”, tanto da arrivare in tribunale quando la band volle autorizzare l’uso di una loro canzone nella serie Netflix “Pistol”.

Sarà quindi un tour senza la sua voce storica, ma comunque con Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock, gli altri tre membri originali, pronti a riportare sul palco quella rabbia musicale che ha cambiato il volto del rock. E, a quanto pare, il repertorio resterà fedele alle origini: nessun nuovo disco, nessun esperimento. Solo i brani che hanno fatto la storia, da Anarchy in the U.K. a God Save the Queen, riproposti con la stessa intensità di allora, magari con meno caos distruttivo ma con tutta l’energia punk che ancora scorre nelle vene di quei riff inconfondibili.

Senza ombra di dubbio, non sarà un’operazione nostalgia. Almeno non per chi conosce la storia dei Pistols. Sarà, piuttosto, un ritorno alle origini, un tentativo di rimettere in scena lo spirito di un’epoca. E anche se Johnny Rotten non ci sarà, la miccia è accesa. E il punk, ancora una volta, è pronto a fare rumore.