Rissa ad Amici in diretta: interviene Maria De Filippi

Amici 24 è entrato nel vivo della competizione, con i concorrenti che stanno dando il massimo per qualificarsi alla finale, in cui si decreterà il vincitore assoluto della corrente edizione.

Come si suol dire, ogni puntata si fa sempre più “calda”, proprio perché in queste fasi, non è semplice decidere chi eliminare. I ragazzi si impegnano e mettono in campo tutto il loro talento, per cui dover mandar via qualcuno, è molto dura e come vedremo più avanti, la scelta è difficile soprattutto per i giudici.

La scorsa puntata di Amici 24 ha riservato tutta una serie di imprevisti e colpi di scena. A inizio puntata c’è stato un breve ricordo di Papa Francesco, dopodiché si è partiti con la competizione.

In primis, si è cominciato dal rimpasto delle squadre, dato che alcuni docenti avevano meno concorrenti nel proprio team. Ci sono state diverse sfide, e al ballottaggio sono finiti Trigno contro Chiara.

E proprio qui arriva il colpo di scena: Cristiano Malgioglio non se l’è sentita di votare. Alla De Filippi dice:«Maria mi dispiace ma io stasera non voto. Mi puoi anche licenziare ma io stasera… sono due talenti meravigliosi».

Dato che Elena D’Amario e Amadeus avevano dato voti differenti, nessuno è stato eliminato e solo sabato prossimo sapremo chi lo sarà.

Amici 24, lite accesa tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: cosa è successo

Sempre nel corso della scorsa puntata del 26 aprile, ad Amici 24 c’è stata anche un’accesa lite tra i docenti della scuola, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

La discussione è partita dopo che si era esibito il ballerino Francesco Fasano. Celentano ha asserito di aver notato un certo miglioramento, poi ha precisato:«Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi». A questo punto è giunta la replica di Emanuel Lo, che al contrario, ha asserito:«Secondo me devi lasciarti andare, perché la danza non è matematica ma è arte».

Da qui in poi, i toni si sono fatti decisamente più accesi, con la Celentano che ha contraddetto il suo collega:«Non dire stupidaggini. È meglio stare zitti quando si dicono cavolate. Tu troppo spesso dici cavolate. Ti rode perché tu certe correzioni non gliele puoi fare».

Il maestro ha quindi replicato ancora una volta, dicendo:«Tu puoi parlare solo di tecnica, l’arte non sai cosa sia. Posso dirti una cosa? Tu sei una ignorante. Tu ignori chi hai di fronte. Non sai chi è il tuo collega». Al che, la maestra Celentano ha risposto:«Tu ignori quello che dici».

La discussione è proseguita ancora, e si è spostata sulle competenze del maestro in merito alla danza classica. Lo ha spiegato di aver studiato danza classica da quanto aveva sei anni, finché non ha raggiunto l’età adulta. Di rimando, la Celentano ha risposto che a suo dire, il collega non sapesse cosa stesse dicendo, aggiungendo:«evidentemente l’hai studiata male».

Lo ha ribadito ancora una volta di avere le competenze necessarie per disquisire di danza classica. La collega ha ribattuto di non vedere tutte queste competenze in merito. Alla fine, il maestro Lo ha chiosato chiarendo che il suo pensiero, in merito alla danza, è che essa è arte e non matematica. Poi, rivolgendosi sempre alla collega, ha sottolineato:«Questa è una mancanza di rispetto, non ti sei informata sul collega che hai davanti».

A sedare la discussione è intervenuta la conduttrice, Maria De Filippi che ha chiarito che per coloro che per la prima volta vedono il programma, le discussioni possono apparire un artificio, eppure non è così. «Amadeus dopo la prima puntata mi ha detto: “Non pensavo che la Celentano fosse così. Ma è così, dal nulla può esplodere», ha chiosato.