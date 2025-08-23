Rino Gaetano, arriva un omaggio senza precedenti: così viene celebrato il mito della musica italiana

Un tributo unico della Treccani celebra il cantautore calabrese che ha rivoluzionato la musica italiana con ironia, satira e testi indimenticabili

Quando si parla dei grandi della musica italiana, pochi nomi riescono a racchiudere ironia, impegno e talento come quello di Rino Gaetano. A quarant’anni dalla sua scomparsa, l’artista calabrese continua a sorprendere e a catturare le nuove generazioni con musica e testi che vanno ben oltre il suo tempo. Il genio di Rino Gaetano non è stato sicuramente capito ai suoi tempi, ma ora un’iniziativa speciale della Treccani gli rende giustizia, con una prospettiva inedita che vuole celebrare il cantautore, non solo come interprete di grandi successi, ma come figura chiave della cultura musicale e sociale dell’Italia.

Nato a Crotone il 29 ottobre 1950, Rino Gaetano trascorse l’infanzia tra Calabria e Roma, trasferendosi nella capitale intorno ai dieci anni. Fin da giovane mostrò interesse per la musica e il teatro, esibendosi in piccoli gruppi e frequentando il celebre Folkstudio, dove conobbe artisti come Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Il suo debutto discografico avvenne nei primi anni Settanta con alcuni 45 giri, ma la popolarità arrivò nel 1975 con il singolo Ma il cielo è sempre più blu che consolidò il suo stile ironico e dissacrante. Seguì l’album Mio fratello è figlio unico (1976) e poi Aida (1977), lavori in cui Rino combinava temi sociali e surreali, sperimentando nuovi strumenti e sonorità. Il punto di svolta fu la partecipazione al Festival di Sanremo 1978 con Gianna, brano diventato un grande successo nonostante fosse tra i meno amati dal cantautore, e il lancio del controverso singolo Nuntereggae più, famoso per i riferimenti a politici e personaggi pubblici.

Rino Gaetano ha ispirato le generazioni successive

Negli ultimi anni Gaetano continuò a sperimentare musicalmente, incidendo album come Resta vile maschio, dove vai? (1979) e E io ci sto (1980), e collaborando con artisti come Riccardo Cocciante: A mano a mano per esempio è un brano di Cocciante diventato famoso come canzone di Rino Gaetano . Le sue esibizioni si caratterizzavano per scenografie e costumi originali, sempre accompagnati da ironia e provocazione. La vita di Rino Gaetano si interruppe tragicamente il 2 giugno 1981 a Roma, in un incidente stradale all’età di 30 anni.

L’omaggio arriva in un momento in cui l’eredità di Gaetano sembra più viva che mai. La sua capacità di intrecciare parole, musica e satira ha fatto scuola, trasformando melodie apparentemente leggere in strumenti di riflessione. Chi ha seguito il percorso dell’artista sa quanto fosse difficile racchiudere in un’unica definizione il suo talento: da un lato un cantautore popolare, capace di conquistare le classifiche, dall’altro un osservatore acuto della società italiana, in grado di mettere in luce contraddizioni e assurdità con leggerezza e ironia.

Eppure, nonostante il tempo trascorso, il mito di Rino Gaetano continua a crescere. L’iniziativa della Treccani rappresenta una sorta di riconciliazione tra il grande pubblico e il suo genio artistico. “Un’autentica star della musica leggera italiana“, così lo definisce L’Enciclopedia della Musica Contemporanea, diretta dallo scomparso Ernesto Assante e da Sandro Cappelletto, in uscita a settembre.

Un omaggio che non si limita a commemorare il passato, ma che offre anche una chiave di lettura per comprendere la musica italiana contemporanea e il modo in cui la satira può trasformarsi in strumento culturale. Per chi ama la musica italiana, questo tributo rappresenta un’occasione unica per riscoprire un autore senza tempo, la cui voce e il cui messaggio restano più attuali che mai. La celebrazione della Treccani si propone di raccontare Rino Gaetano in tutta la sua complessità e il suo carisma.