Rettore non ci sta e replica alla mamma di Giorgia: spunta un retroscena privato

Non si placano le polemiche dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra Donatella Rettore e Giorgia: spunta un retroscena.

Nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Donatella Rettore ha espresso un commento molto negativo sulla collega Giorgia. Quest’ultima è considerata da pubblico e critica una delle voci più bella della musica italiana e non solo ma secondo la Rettore sarebbe sopravvalutata.

Ha spiegato: “Giorgia è sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston. Bravissima, ma non originale”. Parole che hanno scatenato un accesso dibattito nel mondo musicale nostrano e non si sono fatte attendere le risposte.

Donatella Rettore risponde alla madre di Giorgia

Giorgia non ha voluto rispondere a Donatella Rettore ma la mamma della cantante ha scritto un breve post per punzecchiare Donatella Rettore: “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!”. La risposta della Rettore, a sua volta, non si è fatta attendere, sempre via social.

Si legge: “Carissima mamma di Giorgia, tutto bene? Ricordo benissimo quando siamo venuti Claudio ed io a casa sua. Io stavo facendo la gavetta e andavo a fare i cori in sala di registrazione e Claudio Rego faceva arrangiamenti per sbarcare il lunario. Scrivevamo canzoni e abbiamo anche scritto e arrangiato per July & Julie”. Rettore continua con questo aneddoto: “Ricordo Giorgia quindicenne che mi guardava i glitters fra i capelli, adolescente talentuosa e destinata al successo. La mia era una domanda: dove è finita quell’artista tutta istinto e vocalità? Libera, viva e sorridente?”.

Rettore poi rincara la dose: “‘E poi’, ‘Come Saprei’, perché una signora artista di 54 anni ha bisogno di tutti questi avvocati? Non merito risposta forse? Voglio un bene dell’anima a Giorgia e siamo amiche, non vedo l’ora di sentirla cantare libera e lei sa bene cosa voglio dire, ma forse il mio è solo uno sweet dreams. Auguri di ogni bene a lei e a tutta la sua family”. Elsa, la mamma di Giorgia risponderà di nuovo, oppure questa volta sarà la stessa Giorgia ad intervenire chiudendo la discussione, lei che è sempre stata riservatissima sui social.